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Eren Güler: “Bu hissi özlüyorum”

Hem TFF 1. Lig’de hem de U19 Elit Ligi’nde attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Bursaspor’un 18 yaşındaki futbolcusu Eren Güler, gol attığı bir fotoğrafı paylaşarak, “Bu hissi özlüyorum” dedi.

Spor 27.05.2021, 12:32
Eren Güler: “Bu hissi özlüyorum”

Hem TFF 1. Lig’de hem de U19 Elit Ligi’nde attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Bursaspor’un 18 yaşındaki futbolcusu Eren Güler, gol attığı bir fotoğrafı paylaşarak, “Bu hissi özlüyorum” dedi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Eren Güler, sosyal medya hesabından mesaj gönderdi. TFF 1. Lig’in son haftalarında daha çok süre almaya başlayan ve 4 gole imza atan 18 yaşındaki oyuncu, U19 Elit Ligi’nde de 3 maçta 4 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. Yeşil-beyazlı takımın gelecek vaat eden yeni golcüsü hâline gelen Eren Güler, sosyal medya hesaplarından gol attığı bir ânı paylaşarak, “Bu hissi özlüyorum” açıklamasını yaptı. Birçok yeşil-beyazlı taraftar da bu paylaşımı beğeni yağmuruna tuttu.
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