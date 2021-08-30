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Erdon Daci Konyaspor’dan ayrıldı

Konyaspor’un Makedon oyuncusu Erdon Daci, Belçika ekibi Westerlo’ya transfer oldu.

Spor 30.08.2021, 15:28
Erdon Daci Konyaspor’dan ayrıldı

Konyaspor’un Makedon oyuncusu Erdon Daci, Belçika ekibi Westerlo’ya transfer oldu.

Konyaspor’da forma şansı bulamayan 23 yaşındaki forvet Erdon Daci, Belçika takımlarından Westerlo’ya transfer oldu. Konya temsilcisi, Daci’nin bonservisi konusunda Westerlo kulübüyle anlaşmaya varırken, bir sonraki satıştan ise yüzde 20 pay alacak. Daci, yeşil-beyazlı takım ile 46 maça çıkıp 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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