Erdoğan Yeşilyurt ligdeki ilk golünü attı

Sivassporlu futbolcu Erdoğan Yeşilyurt, Hatayspor maçında attığı golle bu sezon ilk kez rakip fileleri havalandırdı.

Süper Lig’de Hatayspor ile karşılaşan Sivasspor’da Erdoğan Yeşilyurt rakip fileleri bu sezon ilk kez havalandırdı. Erdoğan, müsabakanın 23. dakikasında bu sezonki ilk golünü kaydederek, golden sonra arkadaşlarıyla sevinç yaşadı ve golü locada oturan ailesine armağan etti.

Yeşilyurt, bu sezon 5 lig maçında maçta görev aldı. 1 kez sarı kart gören Erdoğan, 4 kez de ilk 11’de görev aldı.