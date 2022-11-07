Erdoğan ve Keita’ya sürpriz doğum günü kutlaması

DG Sivasspor’un tecrübeli oyuncuları Erdoğan Yeşilyurt ve Kader Keita’nın doğum günü, teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından kutlandı.

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında bu akşam Fenerbahçe ile oynayacağı maç için İstanbul’da bulunan Sivasspor’da başarılı futbolcular Erdoğan Yeşilyurt ve Kader Keita için öğle yemeğinin ardından sürpriz bir doğum günü organizasyonu düzenlendi.

İki futbolcu, kendileri için hazırlanan doğum günü pastasını üfledi ve takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti.