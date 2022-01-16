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Erdoğan: “Maçın her anına kulübenin de dahil olması bir takım olduğumuzun göstergesi”

A. Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada, son dönemde çok sıkıntılar yaşadıklarını ama her şeye rağmen biz kenetlendiklerini söyledi.

Spor 16.01.2022, 23:22
Erdoğan: “Maçın her anına kulübenin de dahil olması bir takım olduğumuzun göstergesi”

A. Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada, son dönemde çok sıkıntılar yaşadıklarını ama her şeye rağmen biz kenetlendiklerini söyledi.

Süper Lig’in 21. hafta maçında evinde karşılaştığı Galatasaray’ı 4-2 mağlup eden A. Hatayspor’da Teknik Direktör Ömer Erdoğan, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Galatasaray karşısında çok fazla pozisyona girdiklerini belirterek “oyuncularım ilk dakikadan itibaren maçı ne kadar istediğini saha da yaptıkları ile gösterdiler. Çok pozisyona girdik, değerlendiremedik. Onun dışında saha da rakibi daha fazla önde karşılamaya çalıştık. İlk yarı 4-4-2 şeklinde karşılarken, ikinci yarı 3-4-3 gibi karşılamayı denedik. Orada da oyuncularım çok gayretliydi. Güzel bir atmosfer vardı, seyircimize de teşekkür ediyorum” dedi.

Erdoğan Galatasaray’da yaşanan teknik direktör değişikliği ile ilgili olarak ise, “Biz zaten rakip takımı analiz ederken özellikle hocalarını analiz ettik. En son çalıştırdığı takımlarda nasıl bir oyun anlayışına sahip olduğunu analiz etmeye çalıştık. Burada da Galatasaray’ın topa sahipken özellikle geriden bir tane orta sahayı savunma oyuncularının arasına alıp pasla çıkmaya çalıştıklarını topa sahip olarak oyuna hükmetmeye çalıştıklarını gördük. Aynı zamanda top rakipteyken daha çok merkezi kapatıp kenarları boş bırakıp kenar ortalarına müsaade ettiklerini gördük. Bütün hafta ona yönelik çalışmalarımızı yaptık. Çünkü kalabalığa çok girmelerini istemedim, çıkış anlarında kaptırdığımız toplarla Galatasaray’da özellikle Kerem, Halil gibi çok etkili oyuncular var. Hem onlara bu fırsatı vermemek için fazla merkeze girmedik, aynı zamanda kenardan daha fazla beklerimizi oradan bindirerek, kenar oyuncularımızın sahayı daha fazla kullanmalarını istedik. Girdiğimiz pozisyonlar ve gollerde bu şekilde hedefe ulaştık” dedi.

Erdoğan, Hatayspor’da yedek kulübesin de bulunan herkesin maçın heyecanına dahil olması ile ilgili soruya ise, “Fatih Terim gelmiş geçmiş en önemli hocalardan bir tanesi. Tanıdığım, değer verdiğim bir hoca. Gönül isterdi bir daha karşı karşıya gelmek ama Galatasaray’ın aldığı kararla ayrılış oldu, bundan sonra kariyerinde başarılar diliyorum. Son dönemde çok sıkıntılar yaşadık, çok eksiklerimiz vardı. Zaman zaman 13 kişi ile antrenman yapıyorduk. Ama biz kenetlendik. Bazı maçları alırsınız ama hafta içinde antrenmanlarda oyuncularımın bu arzu ve isteği dolayısı ile zaten hissettim. Normalde saha da oynayan oyuncular hakemin kararlarına belki tepki gösterir ama buna kulübenin de dahil olması bir takım olduğumuzun göstergesi. On bir sahaya sürüyoruz ama 24-25 kişilik bir kadroyuz. Oynamayan arkadaşlarımızın da aynı heyecanı, tepkiyi vermesi bizim için önemli” dedi.

Ligde özellikle Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın ligde sıralaması ile ilgili olarak, “Diğer takımların değerlendirmesini yapmak istemiyorum ben kendi takımımla ilgileniyorum. Biz göreve başladığımızdan beri futbolun doğru taraflarını yapmaya çalışıyoruz, pozitif oynamaya çalışıyoruz. Oyuncularıma da diyorum saha da oynarken keyif alın ama sadece keyif için yapmayın sonuçta mücadele oyunu. Belki yanılabiliyorum ama futbolseverlerin keyifli bir maç izlediğini düşünüyorum. Çünkü maçın hiçbir dakikasında maçı savunarak veya zaman kazanarak oynamadık. Daha fazla pozisyona nasıl girebiliriz diye düşündük” dedi.

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