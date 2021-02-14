Erdoğan: “Kırmızı kart görene kadar maçın kontrolü bizdeydi”

A. Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Alanyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, üçüncü bölgede yakaladıkları pozisyonları sonlandırmada şanssızlık yaşadıklarını söyleyerek, "Kırmızı kart görene kadar maçın kontrolü bizdeydi" dedi.

Süper Lig’in 25. hafta maçında evinde karşılaştığı A. Alanyaspor ile 0-0 berabere kalan A Hatayspor’da Teknik Direktör Ömer Erdoğan, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Erdoğan kırmızı kartı gördükten sonra ikinci yarı sistemde değişiklikler yaptıklarını belirterek “İlk yarı kırmızı kart görene kadar maçın kontrolü bizdeydi. Önde baskı yaparak rakibe pas yollarını kapatıp, hem de kazandığımız toplarla hücum yapmaya çalıştık. Bunda da zaman zaman başarılı olduk. Üçüncü bölgede sonlandırmada şanssızdık. İlk yarı rakibe iki tane duran top pozisyonu dışında pozisyon vermedik. Tabii kırmızı kartı gördükten sonra ikinci yarı sistemde değişiklikler yaptık. Aabid’i sağ beke aldık. Takımımız ikinci yarıda da karakter gösterdi. Saha içerisinde inanılmaz yardımlaşma, koşu temposu ve mücadele vardı. Oyuncularımı tebrik ediyorum, Erzurum maçına en iyi şekilde hazırlanıp oradan da iyi sonuçla ayrılmak istiyoruz” diye konuştu.