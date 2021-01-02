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Erdoğan: “Geri düşmemize rağmen inancımızı kaybetmedik”
Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan 1-0 geriye düşmelerine rağmen maçı 2-1’e çevirmelerinin oyuncuların çok büyük mücadelesi ile oluştuğunu söyledi.
Spor 02.01.2021, 22:08
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Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan 1-0 geriye düşmelerine rağmen maçı 2-1’e çevirmelerinin oyuncuların çok büyük mücadelesi ile oluştuğunu söyledi.
Süper Lig’in 16. hafta maçında sahasında karşılaştığı İH Konyaspor’u 2-1 mağlup eden A. Hatayspor’da Teknik Direktör Ömer Erdoğan, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Erdoğan, Konyaspor’un ligin takım savunmasını iyi yapan takımlardan biri olduğunu belirterek, “Maçtan önce de zor bir maç olacağını biliyorduk. Ligin takım savunmasını iyi yapan takımlardan birisi. İstatistiklere de bakılırsa lig ortalamasının üzerinde bir koşu mesafesi var, her maçta yaklaşık 112 kilometrelik koşu mesafesi var. Bu da ne kadar diri koşan mücadele eden bir takım olduğunu gösterdi. Oyuncularımızla da bunu paylaştık. 1-0 geriye düşmemize rağmen maçı 2-1’e çevirmemiz gerçekten oyuncularımın çok büyük mücadelesi ile oluştu. Oyuncularımın bu mücadelesinden çok mutluyum, kendilerine teşekkür ediyorum. Şimdi hemen Gençlerbirliği maçına hazırlanacağız. Oradan da bu seriyi devam ettiririz, mutluyuz, yolumuza devam edeceğiz. Oyuncular son haftalarda oynanan futboldan aldığımız skorlardan hiçbir zaman aldığımız mağlubiyetlerden sonra bile düşüş yaşamadık. Geri düşmemize rağmen inançlarını kaybetmediler. Maç öncesinde de toplantılarda söyledim, ’geriye de düşebiliriz, oyun düzenimizden taviz vermeyelim, biz her zaman rakibe karşı pozisyona girebilecek yeteneklere sahibiz, yeter ki konsantrasyonumuzu yüksek tutalım’ diye. Biz kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.
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