Erdoğan: “Finale kadar da gitmek istiyorduk, maalesef istediğimize ulaşamadık”

A. Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda karşılaştığı Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, maçın ilk yarısının istedikleri gibi gittiğini ancak Fatih’in gördüğü kırmızı kartın kendilerini sıkıntıya soktuğunu söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda evinde karşılaştığı Antalyaspor’a 2-0 mağlup olan A. Hatayspor’da Teknik Direktör Ömer Erdoğan, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Erdoğan, çok üzgün olduklarını, istediklerine ulaşamadıklarını belirterek, “Kupada da iddiamızı devam ettirmek, finale kadar da gitmek istiyorduk. Maalesef istediğimize ulaşamadık. Aslında maçın ilk yarısı istediğimiz gibi gidiyordu, üçüncü bölge de baskı yaparak topun oradan çıkmamasını sağlayıp, kazandığımız toplarla hücum yapmaya çalıştık. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. 3-4 tane çok net pozisyona girdik ama maalesef sonuçlandıramadık. 45. dakikada Fatih’in gördüğü gereksiz ikinci sarı karttan oyundan atılması ikinci yarı bizi ciddi sıkıntıya soktu. Ama ikinci yarı birinci ve ikinci bölgede savunma yapıp oradan kazandığımız toplarla hücum yapmaya çalıştık. Savunma kısmını takımın iyi yaptığını düşünüyorum. Yediğimiz gole kadar rakibe çok ciddi pozisyon vermedik hatta o dakikalarda El Kaabi’nin girdiği çok net pozisyonu var, atabilse belki tur atlayan takım olacaktık. Ama maalesef 85. dakikada yediğimiz gol sonrası bu fırsatı değerlendiremedik. Üzgünüz ama önümüz de Göztepe maçı var ve fazla zamanımız yok. Çok çabuk şekilde özellikle zihinsel olarak toparlanıp bu maça hazırlanmamız gerekiyor. İnşallah pazartesi günü alacağımız galibiyetle, seriye başlamak istiyoruz” dedi.