Erdoğan Arıkan: "Milli takımımızın mart ayındaki kadrosunu belirlemesi açısından bu maç önemli"

A Milli Futbol Takımı’nın bugün Gaziantep’te Çekya ile oynayacağı özel maç öncesi TRT Spor spikeri Erdoğan Arıkan, Gaziantep Bakırcılar Çarşısında çay molası verdi. Arıkan, Çekya maçının milli takımın mart ayındaki oynayacağı karşılaşmaların kadrosunu belirmesi için açısından önemli olduğunu söyledi.

Güneydoğunun gastronomi ve spor şehri Gaziantep’e gelen yerli ve yabancı spor severlerin yanı sıra TRT Spor spikeri Erdoğan Arıkan da Gaziantep Bakırcılar Çarşısında çay molası verdi. Diyarbakır’da milli takımı çok beğendiğini, burada da benzer bir oyunu oynayacağını düşündüğünü, burada da çok iyi bir seyirci olacağını dile getiren Arıkan, "Milli maç için TRT ekibi olarak Gaziantep’e geldik ve Milli takımımızın buradaki hazırlık maçının heyecanını tüm Türkiye’ye yansıtmak için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bu hazırlıklarımızın büyük bir bölümünü dün gece tamamladık. Bugünde Gaziantep’i güzel kentimizi gezelim istedik. Çünkü Gaziantep son yıllarda özellikle yerli turistler açısından çok ilgi çeken bir kent çok hızlı büyüyen güzel kentlerimizden biridir. Bizde gelmişken arkadaşlarımızla birlikte ben çok geldim ama arkadaşlarım Gaziantep’e çok az geldikleri için, bir daha gezelim istedik. Bu güzel çarşıda da oturduk bir çay molası verdik. Antep deyince baklava, Türkiye’nin markası olmuş bir ürünü var. Gaziantep deyince özellikle mesleki açıdan spor spikerliğine ilk başladığım zamanlarda Gaziantepspor çok önemliydi ve Türkiye’de Gaziantepspor’un yeri gerçekten çok başkaydı. Şimdi o günleri düşününce üzülüyorum. Gaziantep kenti ve taraftar seyircisi vardı biraz o havayı kaybetti. Ama yavaş yavaş Gaziantep FK ile de yakalıyor ve benim için her zaman önce futbol sonra fıstık ve baklava geliyor" dedi.

"Mart ayındaki kadrosunu belirlemesi açısından çok önemli"

Diyarbakır’daki maçında milli takımı çok beğendiğini ifade eden Erdoğan Arıkan, "Burada da benzer bir oyunu oynayacağını düşünüyorum ve Diyarbakır’da seyircimiz çok iyiydi. Burada da çok iyi bir seyircimiz olacağını zaten biliyorum. Gaziantep bir futbol kentidir, burada da çok iyi desteklenecektir milli takımımız. Çok önemli bir hazırlık maçı oynayacaktır. Çünkü Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri öncesindeki son hazırlık maçını Gaziantep’te oynayacağız. Dolayısıyla bu akşamki oyun milli takımımızın mart ayındaki kadrosunu belirlemesi açısından çok önemlidir. Milli takımımızın Gaziantep’e ve Gazianteplilerin desteğine çok ihtiyacı var. Güzel bir bütünleşme ile bu akşam milli takımımızın iyi bir sonuç alacağını düşünüyorum" diye konuştu.