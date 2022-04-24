Erdinç Sözer: "Oyunu domine ettik"

Hatayspor’u 3-0 mağlup eden Başakşehir’de Teknik Sorumlu Erdinç Sözer maçın ardından konuştu. Oyunu domine ettiklerini söyleyen Sözer, Avrupa kupaları için de ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Hatayspor’u sahasında 3-0 mağlup eden Başakşehir’de Teknik Sorumlu Erdinç Sözer, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Kendileri için çok önemli bir maç olduğunu ifade eden Sözer, "Çok önemli bir maçtı. Sezon sonuna giriyoruz. Her maç final maçı. Sezon finalinde herkes hedeflerinin peşinde koşuyor. Bugün pas oyunumuzla istediğimiz futbolu sahaya yansıtarak 3-0 kazanmamız bize çok yakıştı. Oyuncuları tebrik etmek gerekiyor. Biz her zaman öne doğru oynamak istiyoruz. Tabii ki tehlikeli bir oyun. Pas kaybında rakipler hızlı çıkabiliyor. Bu nedenle savunmayı ve merkezdeki oyuncuları tebrik etmek gerekiyor. Bütün takım, her top kaybında baskı kurdu. 90 dakikada sadece 2 tane geçiş şansı tanıdık rakibe ve oyunu domine ettik. Bu nedenle memnunuz. Avrupa kupalarında yarışmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Sakatlığı bulunan Okaka hakkında da konuşan Sözer, "Okaka bu hafta bireysel çalıştı. Günden güne bakmamız lazım. Yakın dönemde dönmesini istiyoruz ama günden güne bakıyoruz durumuna. Cuma günü takıma dahil olma imkanı olursa biz de isteriz dönmesini ama şu anda mümkün görünmüyor" diyerek sözlerini tamamladı.