Erdinç Sözer: “Mağlubiyet bizi üzdü”

Spor Toto Süper Lig’in 29. Haftasında Başakşehir, sahasında Antalyaspor ile karşılaştı. Mücadele sonrası Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, “Antalya’yı tebrik etmek lazım. 1-0 kazandı, tebrikler. Çok hedefli girdik maça emindik, bu mağlubiyet üzdü. Adım adım maçlara bakıyoruz, kazanmak istiyoruz. Puan toplamak istiyoruz, hedefliyiz. Genel bakımından oyunumuzdan da hiç memnun değiliz. İlk dakikalarda topa sahip olduk, oynadık. Golü yedik sonrasında topun peşine koşmamız gerekti. İlk yarı Pizzi’den bir şans gördüm. İkinci yarı çok pozisyona giremedik. Memnun kalamayız. Bu mağlubiyet bizi çok üzdü. Kendimizi toparlamamız lazım. Cumartesi gününe Adana Demirspor maçına kendimizi hazırlamamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Sözer: “Yusuf, inşallah cumartesi takıma katılır”

Sakat oyuncularla ilgili de bilgiler veren Sözer, “Bütün sakat oyuncularımıza doktorlar bakması lazım. Yusuf bireysel çalışıyor. İnşallah cumartesi günü takıma katılır. 4-5 günümüz var bunları değerlendirmemiz gerekiyor” dedi.