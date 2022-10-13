Erdinç Sözer: “Lider olarak son 16 turuna gitmek istiyoruz”

Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, FK Rigas galibiyetinin ardından gruptan çıkmayı garantilediklerini ve ilerleyen süreçte lider olarak grubu tamamlayıp son 16 turuna kalmak istediklerini söyledi.

UEFA Avrupa Ligi 4. Hafta müsabakasında Medipol Başakşehir evinde FK Rigas’ı 3-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, çok önemli bir maç olduğunu ifade ederek, “İlk maçımız Riga’da zor geçmişti, gol bulamadan berabere kalmıştık. Takımımı tebrik ediyorum, elinden geleni yaptılar. Gol yemeden 3 gol atıp güzel galibiyetle tur atladık. UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde hiç gol yemeyen takım biziz. Takım olarak Avrupa’da ülkemizi temsil ettiğimiz için takımımı tebrik ediyorum. Lider grubu bitirmek istiyoruz. Çok önemli bir maç bizim için. Kendi evimizde bunu değerlendirmek istiyoruz. Lider olarak son 16’ya gitmek istiyoruz” dedi.