Erdinç Sözer: "En kötü maçımızdı"

Karagümrük’e 2-1 mağlup olan Başakşehir’de Yardımcı Antrenör Erdinç Sözer maçın ardından konuştu. Sözer, göreve geldiklerinden bu yana en kötü oyunlarını oynadıklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Karagümrük’e evinde 2-1 mağlup olan Başakşehir’de Yardımcı Antrenör Erdinç Sözer maçın ardından konuştu. Çok üzgün olduklarını ifade eden Sözer, “Beklediğimiz oyunu oynayamadık. çok istekliydik. Takımı hazırladık ama sonuç ve maça bakarsanız, geldiğimizden bu yana en zayıf oyunumuzu oynadık. Çok büyük şansımız vardı. Öne geçtik ve sonrasında kontrataktan da pozisyon yakaladık ama değerlendiremedik. İkinci yarıya da istekli başladık ama pozisyon bulamadık. Mağlubiyet nedeniyle üzgünüz Analiz yapıp eksiklerimizi bulmaya çalışacağız. Sonra da Beşiktaş maçına hazırlanacağız” diye konuştu.