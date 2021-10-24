Erdinç Sözer: "Bizim için çok değerli bir galibiyet oldu"

Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, Antalyaspor galibiyetinden dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, “Bizim için çok değerli bir galibiyet oldu” dedi.

Süper Lig 10. haftasında deplasmanda Antalyaspor karşısında 2-1’lik galibiyet alan Medipol Başakşehir’in teknik sorumlusu Erdinç Sözer, maç sonu karşılaşmayı değerlendirdi. Sözer, "Bizim için çok değerli bir galibiyet oldu. Beşiktaş maçı sonrası 3 puan alarak 2’de 2 yaptık. İlk 15-20 dakika çok zor geçti. Antalyaspor iyi mücadele ortaya koydu. Çözümü bulduktan sonra oyuna sahip olduk, pozisyon çıkardık ve değerlendirdik. Savunmamız takım olarak rakibi çok iyi karşıladı. Son 5-6 dakikada rakibe şans tanımadık" dedi.