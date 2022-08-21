Erdinç Sözer: "Antwerp maçını kazanıp, tur atlamak istiyoruz"

Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, bu hafta bütün konsantrasyonlarını UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanşında deplasmanda oynayacakları Antwerp maçına vereceklerini belirterek, gruplara kalmak istediklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında Medipol Başakşehir evinde karşılaştığı Kayserispor’u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, "Bu maçı kazanmak istedik. Son 30 günde 9 maç yaptık. Yoğun geçiyor. Çok önemli maçlarımız var. Bu hafta bizim için önemli bir hafta. İlk önce bu maçı kazanmak istedik. Bu hedefi başardık. Chadli ile güzel bir gol attı. İlk maçını oynadı bu sezon. Berkay ile 2-0 yaptık. Mesut da ilk maçını oynadı. Bu hafta bütün konsantrasyonumuzu Antwerp maçına vermemiz lazım. Yarın rejenerasyon yaptıktan, salı ve çarşamba günü yapacağımız antrenmanlarla, Antwerp maçını kazanıp, tur atlamak istiyoruz. Hedefimi gruplar kalmak. Bizim için, kulüp için çok önemli bir maç. Onun için iyi çalışmamız lazım. Çok ciddi konsantre olmalıyız. O maçı almamız gerekiyor" diye konuştu.

Yıldız futbolcu Mesut Özil’in bugün ilk defa oynamasıyla ilgili olarak ise Sözer, "Mesut Özil’i Fenerbahçe’den tanıyoruz. İlk defa beraber çalışmıyoruz. Son 4-5 hafta beklediklerimizi yaptı. Çalışmalarında çok motiveydi. İlk maçını hak etti. Ona göre hazırladık. İnşallah gelecek maçlarda da oynar ve kalitesini sahada gösterir" şeklinde konuştu.