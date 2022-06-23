Erden Timur: "Sezonu pazartesi açıyoruz. Kamp 7-19 Temmuz Avusturya’da, Graz yakınlarında. Hazırlık maçları ayarlandı, hocamız onayladı. 26-30 Temmuz için Innsbruck tarafına gidiyoruz, oradaki hazırlık maçları da ayarlandı. En geç 31’inde Türkiye’ye döneceğiz."