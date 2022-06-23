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Erden Timur: "Sezonu pazartesi açıyoruz. Kamp 7-19 Temmuz Avusturya’da, Graz yakınlarında. Hazırlık maçları ayarlandı, hocamız onayladı. 26-30 Temmuz için Innsbruck tarafına gidiyoruz, oradaki hazırlık maçları da ayarlandı. En geç 31’inde Türkiye’ye

Erden Timur: "Sezonu pazartesi açıyoruz. Kamp 7-19 Temmuz Avusturya’da, Graz yakınlarında. Hazırlık maçları ayarlandı, hocamız onayladı. 26-30 Temmuz için Innsbruck tarafına gidiyoruz, oradaki hazırlık maçları da ayarlandı. En geç 31’inde Türkiye’ye döneceğiz."

Spor 23.06.2022, 11:42
Erden Timur: "Sezonu pazartesi açıyoruz. Kamp 7-19 Temmuz Avusturya’da, Graz yakınlarında. Hazırlık maçları ayarlandı, hocamız onayladı. 26-30 Temmuz için Innsbruck tarafına gidiyoruz, oradaki hazırlık maçları da ayarlandı. En geç 31’inde Türkiye’ye

Erden Timur: "Sezonu pazartesi açıyoruz. Kamp 7-19 Temmuz Avusturya’da, Graz yakınlarında. Hazırlık maçları ayarlandı, hocamız onayladı. 26-30 Temmuz için Innsbruck tarafına gidiyoruz, oradaki hazırlık maçları da ayarlandı. En geç 31’inde Türkiye’ye döneceğiz."

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