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Erden Timur: "Seferovic’in Trabzonspor maçındaki pozisyonu, ele çarpma, VAR’a gidilmemesi. Fenerbahçe’nin benzer pozisyonda penaltı alması. Gaziantep maçında Abdülkerim’in ikinci sarı ve kırmızısı. Benzer pozisyon Fenerbahçe maçında yaşandı, kart yok
Erden Timur: "Seferovic’in Trabzonspor maçındaki pozisyonu, ele çarpma, VAR’a gidilmemesi. Fenerbahçe’nin benzer pozisyonda penaltı alması. Gaziantep maçında Abdülkerim’in ikinci sarı ve kırmızısı. Benzer pozisyon Fenerbahçe maçında yaşandı, kart yok."
Spor 20.10.2022, 15:24
Erden Timur: "Seferovic’in Trabzonspor maçındaki pozisyonu, ele çarpma, VAR’a gidilmemesi. Fenerbahçe’nin benzer pozisyonda penaltı alması. Gaziantep maçında Abdülkerim’in ikinci sarı ve kırmızısı. Benzer pozisyon Fenerbahçe maçında yaşandı, kart yok."