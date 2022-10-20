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Erden Timur: "Kayserispor maçında 27. saniyede pozisyon oluyor. 20 saniye sonra korner kullanılıyor. Demek ki 20 saniyede bu pozisyon izlenmiş. Ancak pozisyonun tekrarı 5. dakikada gösteriliyor, doğru açı da 9. dakikada gösteriliyor."
Erden Timur: "Kayserispor maçında 27. saniyede pozisyon oluyor. 20 saniye sonra korner kullanılıyor. Demek ki 20 saniyede bu pozisyon izlenmiş. Ancak pozisyonun tekrarı 5. dakikada gösteriliyor, doğru açı da 9. dakikada gösteriliyor."
Spor 20.10.2022, 15:33
Erden Timur: "Kayserispor maçında 27. saniyede pozisyon oluyor. 20 saniye sonra korner kullanılıyor. Demek ki 20 saniyede bu pozisyon izlenmiş. Ancak pozisyonun tekrarı 5. dakikada gösteriliyor, doğru açı da 9. dakikada gösteriliyor."