Erden Timur: "Kayserispor maçında 27. saniyede pozisyon oluyor. 20 saniye sonra korner kullanılıyor. Demek ki 20 saniyede bu pozisyon izlenmiş. Ancak pozisyonun tekrarı 5. dakikada gösteriliyor, doğru açı da 9. dakikada gösteriliyor."