Erden Timur: “Her maçta hakemleri de yenmek zorunda kalmak artık sıradanlaştı bizim için”

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, Gaziantep FK maçında yaşanan olaylarla ilgili olarak her maçta hakemleri de yenme zorunda olmaları konusunun kendileri açısından sıradanlaştığını söylerken, transfer gündeminde olan Mauro Icardi ile ilgili her hangi bir sıkıntı olmadığını söyledi.

Spor Toto Süper Lig’de Galatasaray, Gaziantep FK’yı 2-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, sahada süper bir mücadele olduğunu ifade ederek, “Gaziantep bundan önceki maçlarda sergilediği futbolla bu sezon da ligin önemli takımlarından biri. Gayet güzel oyun ortaya koyuyorlar, onları tebrik ediyorum. 10 kişiyle, ilk yarıda da 10 kişi kalmadan önce iyi bir mücadele vardı. Her geçen gün daha iyi olacak. 10 kişi kaldıktan sonra muazzam mücadele ortaya kondu. Oyuncularımızı teker teker tebrik ediyorum. Zorlu bir mücadeleyle bunu kazandık. Biz sezona başlarken en iyi oyuncular 5 büyük lige gitmek istiyor dedik. Artık 6 büyük lig olacak, bu uzun bir maraton belki 5, belki 10 sene sonra. Her şeye inanarak başlıyoruz. Ama inana inana neler yapıldığını Türk toplumu çok iyi bilir. Romantik bir söylem olarak nitelendirmeyin. Galatasaray o kadar zorluğa rağmen UEFA ve Süper Kupa almış örnek takım. Başka takımların da, Galatasaray’ın da UEFA Şampiyonlar Ligi’nde şampiyon olabilmesi için 6 büyük lig olması lazım. Bunun içinde hakem hatalarında biz konuşmayalım, gerekli incelemeleri yaptırıp bağımsız kurumlara görüşmeleri inceletip TFF’ye aktaralım dedik. Fakat gelin görün ki her maçta hakemleri de yenmek zorunda kalmak artık sıradanlaştı bizim için. Bu maçta da herhangi bir takım hiç fark etmez, hangi takım olursa olsun kimsenin ikinci sarı kart demeyeceği, yaklaşık 5, 6 gün önce TFF toplantısında denilen şey de ikinci sarı kartın tam olması gerekirken, hakeminde yakın olmasına rağmen bu kararı verdi. Daha sayamayacağım bir çok şey var. Üst üste gelmesi ve bundan birkaç gün önce gene rakip takımlardan bir tanesinin çok net bir olmasına rağmen görülmeyen penaltıları, onun onda biri etmeyen yerde kırmızı kart gösterilmesi. Her zaman doğru davranmanın karşılığının bu olmaması lazım. Ses çıkarmak herkes için kolay ya da TFF’ye baskın ziyarette bulunmak kolay. Bunları yapanların gerçekten Türk futboluna kötülük edenlerin, sorumluluklarını yerine getirmeyenlerin sonuçlarına katlanması gerekiyor. Bunu sadece biz değil, tüm futbol ailesi takipçisi olması gerekiyor. Sadece bize değil başkasına yapılırken de. TFF yetkilileriyle gereken görüşmeleri yapıyoruz, bugün de yaptık. Biz dışarıda her zaman Galatasaray üslubuna yakışan bir şekilde olacağız ama bugün 10 kişi kaldığımız dakikadan sonra farklıda kazanabilir veya kaybedebilirdik önemli değil. Kasıt varsa niyet sorgulansın. Bunların sorgulanmasını bekliyoruz. Bu kasıtlar sadece bize değil, yeni seçilmiş federasyona da yapılmak isteniyor. Yürütülen bu doğru sistemimiz doğru. Türk futbolunun gelişmesi için tüm paydaşlara destek vermek gerekiyor. Bundan sonrada, paylaştığımız şeyler olduğu müddetçe gereken şeyleri söyleyeceğiz. Sadece söylemekle kalmayıp, kimsenin bize ne de başka takımlara zarar vermesini kabul etmiyoruz. Devre arasında da tüm konuları ilettik. Sonra randevu alıp bu maçla ilgili durumları ileteceğiz. Galatasaray her maçtan sonra hakemleri yenmek zorunda değildir. Hakemin gözün önünde neler neler oldu, kast edenleri sorgulayacağız” dedi.

“Sabrettik, sabrımızın sonucunda farklı şeyler gördüğümüz için konuşacağız”

Her zaman bağırıp çağırıp, kızıp isyan edip net bir sonuç alınamayacağını söyleyen Timur, “Kızıp isyan edip bir şey yaptığınızda taraftar tarafından sahipleniyorsunuz ama neticede ne kadar etkili tartışılır. Bunun kısmi bir etkisi olur. Bizim her masada olmaktan kastımız bir en ufak saniyeler dahil, topu kalecinin elinde tutması dahil, her zerreyi tespit ediyoruz. Biz değil bağımsız kurumlara. Bunu anlatıyoruz muhataplara. Şuan anlatmakla gideceğiz. Bu böyle devam etmezse bunları yayınlayarak kamuoyunun her şeyi bilme hakkı var. Amacımız bu düzenin sürmemesi için destek olmak. Birinci günden her şey gömülmez. Buraya kadar sabrettik, sabrımızın sonucunda farklı şeyler gördüğümüz için konuşacağız. Her masada olma deyiminin hakkını verdik. Futbol ailesinin hepsinin tüm paydaşlarına sahip çıkması gerekiyor. Avrupa da takımlarımızı görüyoruz. Yıllardır Türk futbolunun nereye geldiğini görüyoruz. Galatasaray bu ülkeye bir çok branşı getirmiş değerli bir camia. Bir çok camia var değerli olan ama Galatasaray’ın sorumluluğu Türk olmayan takımları yenmek. Futbolu o aşamaya taşımak için sadece kendi taraftarımıza hoş görünmek için davranmayacağız” şeklinde konuştu.

“Gerekli pozisyon transferleri Çarşamba ve Perşembe günü ülkemize gelmiş olacak”

Transferlerle ilgili sorulara cevap veren Erden Timur, “Transferlerle ilgili bir şey diyemeyeceğim, birkaç gün içerisinde hepsi gelmiş olacak. Kampta sizlerle konuştuğumda o günden bugüne her hangi bir açıklama yapmadım. Ağustos’un son haftası ve Eylül’de transferin son haftasında iş bitecek. Herkesin beklentisini anlıyorum. Rakiplerimizden 3 ay daha geç transfere başladık. Hem zaman yok, hem de finansal olarak bir gerçeklik var. Siz yöneticiler olarak, başkan olarak ne kadar para koyarsanız koyun finansal fair play var. Yöneticilerin koyduğu, başkanın koyduğu paralar gelir olarak kabul edilmiyor. Sadece geçen seneden bu yana UEFA gelirimiz, Galatasaray token geliri ve kurda yaşanan yoğun düşüşten dolayı Türk Lirası’nın değer kaybından dolayı, hem yayın geliri, sponsorluk gelirlerindeki kur farkına baktığınızda 52 milyon Euro gelir azlığı var. O yüzden çok iyi futbolcuları almak zorundayız. Biz 5 büyük ligden teklif alan ve gerçekten yanılmayacağımız nitelikte oyuncular almamız lazım. Geçen sene zor bir sezon geçirdik. Takımın çok büyük kısmını revize etmek gerekiyor. Bunu da finansal fair play durumuna bakarak yapmamız gerekiyor. Bizim transfer dönemimizin beklediği haftayı bekledik. Yarından itibaren gerekli pozisyonları transferleri Çarşamba ve Perşembe günü ülkemize gelmiş olacak” diye konuştu.

“Icardi konusunda sorun görünmüyor”

Galatasaray’ın transfer gündeminde olan Icardi ile ilgili soruyu cevaplayan Timur, “Icardi’nin transfer edilince nasıl önemli bir menfaat olduğunu, maddi olarak ne şekilde başarıldığını göreceğiz. Şuan için bir sorun görünmüyor” ifadelerini kullandı.