Erden Timur: “Farklı farklı tehditler gönderiliyor, onlardan da korkmuyoruz”

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, yaptıkları açıklamaların ardından kendilerine farklı farklı tehditler gönderildiğini ve onlardan da korkmadıklarını ifade etti. Timur ayrıca böyle devam etmesi durumunda ligi bitirtmeyeceklerini ifade etti.

Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray’ın Alanyaspor ile 2-2 berabere kalmasının ardından Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kulüplere yapılan hataların da avantajların da bitmesinin gerektiğini ifade eden Timur, “Bu kadar bariz bir adalet isteğini böyle cevaplandırılıyorsa, bu zaten basın toplantısında söylediğimiz her şeyde doğruluk çıkıyor. Bir hakem düşünün, operasyon için gönderilmiş. 30 dakika boyunca boğan bir Galatasaray var. 30. dakikada bir kırmızı kart kararı veriyor. 7 tane hakeme sorduk, bir tanesi belli belirsiz dedi, sarı verebilirdi dedi. Geri kalan 6’sı kırmızı kartla alakası yok dedi. Birçok şey var bu konuda. Kırmızı kart için bariz gol şartı olması lazım. Kaleye 50 metre var, bu 50 metrede ne olacak. İki eski Türk hakemimiz faul olup olmadığının bile belli olmadığını söyledi. 30. dakikada böyle bir karar veriyorsun, VAR çağırmıyor. Sonra ofsaytla iptal edilen golümüzde VAR’ın çizdiği çizgileri gördük. İyi niyetli olduğuna inanmamızı istiyorlar. Öteki tarafta boğazını kesip öldürmüşsün, şimdi masumum diyorsun, buna kim inanır. Kırmızı kart pozisyonunda çağırmayan VAR’ın o ofsayttaki çizgileri doğru çektiğine kim inanır. Ali Palabıyık’ın geçmişine bakıyoruz. 2018-2019 sezonu, Fenerbahçe maçı diye örnek göstermiyorum, o maçta aynısı var, sarı kart vermiş orada daha çok müdahale var ceza sahasına yakın birde” dedi.

“Farklı farklı tehditler gönderiliyor, onlardan da korkmuyoruz”

Türk futbolunda yaşanan süreçle ilgili konuşan Timur, “Biz bunu savaş olarak nitelendirmiyoruz ama karşı taraf için savaşsa baş üstüne. Korkulduğunu anladık, acil operasyonlar oldu. Bizim geri adım atacak çeyrek adımımız yok. Gerçekten adalet isteyenler geri adım atmaz. Bunu kendimiz için istemiyoruz. Herkes rahatsız burada. Herkesin haksızlıklarını konuşalım dedik. Adaleti arayanlar idealist insanlar hiçbir şeyden korkmaz. Farklı farklı tehditler gönderiliyor, onlardan da korkmuyoruz. Açıklarız gerekirse onları. Biz Türk futbolunun iyiliğini istiyoruz. Zaman içerisinde herkes görecek. Üç gündür manipüle edilerek basın toplantısını izlemeyenler bunu söylüyor. Bizim ne kadar kararlı, iyi niyetli olduğumuzu herkes görecek. Bu bir kurgu ve bu kurguyu yapanları biliyoruz. Bunu onların başına yıkmasını biliriz. Bugün nasıl bir kurgu olduğunu da herkes anladı” şeklinde konuştu.

“TFF’de iyi niyetle mücadele edenler var”

Kendilerine yapılan haksızlıklarla ilgili konuşan Erden Timur, “Bizim için sorun yok, herkesin bildiği elinde. Biz çünkü bunu kendimiz için istemiyoruz, bunu herkes görecek. Biz TFF’ye gittik, görüştük. Onlar burada ilgileneceklerini söylediler. Atama MHK tarafından yapılıyor, tam kontrol yok. İyi niyetli mücadele edenler var TFF’de. Bu klikler silinmediği sürece iyi niyet beyhude. Bizim kararlılığımızın 10 katı TFF’nin olması lazım” diye konuştu.

“Fenerbahçe’ye verilmeyen pozisyonda el var”

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik’in açıklamalarına cevap veren Timur, “Erol Bilecik’in koca Galatasaray camiasına cincon demiş bir insanın hiçbir yorumu bizi bağlamaz. Ciddiye almayız, çok yanlış açıklama. Fenerbahçe camiası bu açıklamaya hiçbir şey yapmadı ve üzüntü verici. Kimin ne pozisyonu olsun fark etmez. Oradaki pozisyon el. Ondan daha bariz aynı şeyi biz nasıl diyorsak, 3 tane pozisyon gönderiyoruz. Aynı şeyi tüm takımların yapması lazım. Hiç kimse küçülmesin, sadece kendi takımını savunmak küçülmektir. Fenerbahçe bunu açıklayacaksa Alanyaspor maçında bizim aleyhimize olan penaltı verilmedi diyecek. Herkes kendisine yapılan hatayı bizim gibi söyleyecek” ifadelerini kullandı.

“Planlı şekilde yapılan ucuz bir kötülük hadisesi”

Türk futbolundaki yapılarla sonuna kadar mücadele edeceklerini ifade eden Erden Timur, “Bu kötü niyetli yapılar 3-5 haftada kurulmadı. Geçmişi kökü olan yapılar. Köklerini oradan kazıyana kadar mücadele edeceğiz. En önemli şey herkesin bir arada olması. Kamuoyu, halkın gücünden daha büyük güç yok. Her zaman iyilik kötülüğe karşı galip gelir. Bu planlı şekilde yapılan ucuz bir kötülük hadisesi. Bizim kararlılığımız buna galip gelecek. Her şey masada olacak. Madem savaş diyorlar, hoş gelmiş sefa gelmiş. Biz her şeyi göze aldık. Bizim bu göze alışımız TFF’nin de işine yarayacak, tüm takımların da” dedi.

“Böyle giderse biz bu ligi bitirtmeyiz”

5 yıldır Türk futbolunda bağırılıp çağrıldığını söyleyen Timur, “Ben de feveran ediyorum, kelimelerime dikkat ediyorum. Herkes bağırıyor ne değişti. Hiçbir şey değişmedi hep böyle. Daha radikal şeyler gerekiyor, biz o radikal adımları atmaya hazırız. Bu şekilde giderse her türlü masada derken biz bu ligi bitirtmeyiz. Böyle gidemez bu iş. Gidebilmesi mümkün değil. Basiretsiz bir şey. Yapının, kurgunun içerisinde çözemeyen oluşum. Böyle lig yönetilmez. Getirin yabancı hakemleri yönetsinler. Getirin VAR sistemini İngiltere’de, Almanya’da bağımsızlıklarını koruyarak yönetiyorlar. Teknoloji zaten var. Oradan ya da Riva’dan izlemiş. Bu gemi batmış. Dipteki yosunun içerisinde mücadele ediyoruz” şeklinde konuştu.