Erden Timur: "Bu bir kurgu, biz bu kurguyu bozar, yapanın da başına yıkarız"

Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur, gündeme dair yaptığı açıklamada, "Bu bir kurgu, biz bu kurguyu bozar, yapanın da başına yıkarız" dedi.

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Nef Stadyumu’nda düzenlediği basın toplantısında gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. Toplantının ana gündeminin ’adalet’ olacağını belirterek sözlerine başlayan Erden Timur, "Herkes için adalet demek, kimsenin eğip, bükebileceği bir mekanizma değil. Kendimiz için ayrıcalık değil, adalet istiyoruz. Bugüne kadar daha farklı bir şekilde bu konuları ele almak için inceleyerek yaptık. Objektif değerlendirme yapamayabiliriz. Kendi tarafsızlığımızı da veriye bakarak, çoğunlukla istatistiksel olarak yorumlayarak bir şeyler yaptık. Ligin başından beri her şeyi analiz etti. 15 tane başlık var, hakem atamalarından, VAR atamalarına kadar. Adalet demek, standart demek. 15 standart içinde ilk sırada VAR ve AVAR atamaları var. Fenerbahçe’nin 4 defa lehine, 1 defa aleyhine karar verilmiş. Galatasaray için VAR diye bir şey hiç söz konusu olmamış. VAR odası diye odanın varlığını Kayserispor maçında gördük. Kurallara uygun bir karardı. VAR atamalarında bizim maçlarımızda Kayserispor maçından önce yüzde 75 iki hakem verilmiş, Alper Ulusoy ve Hakan Ceylan. Biz bunu tüm kulüpler olarak inceliyoruz. Buradan şunu anlıyoruz; demek ki bu iki hakemimiz verilen görev ve talimatları istenilen şekilde o kadar doğru yerine getirmişler ki nasıl talimat verildiği çok açık ortada, bu başarılarından dolayı tekrar tekrar bu görevi en iyi şekilde yapanlara teslim etmişler. AVAR’da bizim 9 maçın 5’inde aynı atamalar var. Bu hakemimiz bundan önceki VAR’a atanan hakemlerde daha iyi direktiflere uymuş ki bizim maçımıza vermişler. Burada bunun net kurgu olduğu çok bariz bir şekilde ortada. Kimse bu kadar açık gerçeği görmezden gelemezsin. Bu bir kurgu, biz bu kurguyu bozar, yapanın da başına yıkarız. Türk futbolunun buraya gelmesinin nedeni bu. Bizim mücadelemiz Türk futbolunu layık olduğu yere getirmek. Her zaman kendimize de yapıldığında yine çıkıp, söyleyeceğiz. Bu atamalarla ilgili yapay zeka konusu var. Algoritmayı başkanımız sordu. Cevap da alamadı. Kimse bizim zekamızı hafife almasın. Atamaların bariz bir sebeple yapıldığı net bir şekilde ortada. Hakem atamalarındaki tutarsızlıklarla ilgili örnek vereceğim. Sezon başından bu yana maç almamış, geçen sezondan belli bir zamandan bu yana görev almamış, Rize maçından sonra hakemliği bitme noktasına gelmiş Ali Palabıyık bizim maçımıza atanıyor. Bir hakem, nasıl Galatasaray maçında rakip takımın formasını giyip geliyor. Mete Kalkavan’ın bu konuda travması var. Yaptı diyelim, bunla ilgili nasıl herhangi soruşturma açılmaz. Tutarsızlık, bunun hata olduğuna inanmak, 10 yaşındaki bir çocuğu kandırıp avutulamaz bir durum bu konuda. Bundan sonra hiçbir şeyin öyle olmayacağını bilsinler. Biz bağırarak konuşmayacağız. Haklılığımızı sabırla, kararlıkla ortaya koyacağız. Bizim bariz lehimize verilmeyen 10 pozisyonumuz var. Net bir şekilde bilinmesi gerekiyor. Taraftarımızın, camiadan kimsenin haksızlık karşısında boyun eğmesini hiç kimse beklemesin. Bu uzun bir yol. Uzun yoldaki mücadele de uzun sürecek. Burada bir yapı var. Federasyona böyle bir yapı olduğunu söylüyoruz. Bu yol sabır, kararlılık gerektiriyor. Ne olursa olsun yılmamak gerekiyor" diye konuştu.

"Icardi’nin pozisyonunda en doğru açı 9. dakikada verildi"

Kayserispor maçında Mauro Icardi’nin pozisyonu için Timur, "Icardi’nin pozisyonu maçın 27. saniyesinde oluyor. Bu hareketin ardından 20 saniye sonra korner oluyor. 20 saniyede bu görüntüler inceleniyor ve karar veriliyor. O görüntüler 20. saniyede gelmiş ama tekrarı 5. dakikada gösteriliyor. En doğru açı 9. dakikada gösteriliyor. Herhangi bir maçta bir konu 1 dakika sonra görüntüye geliyor. Federasyon yönetimi, 2 gün önce VAR odasında bu pozisyonu inceledi. Orada bile görüntülerde kale arkasında bir görüntü yok. Belçika’dan gelen bir yetkili bu pozisyona penaltı diyor. Yakalanınca kale arkası kamerası giriyor. Bunu kim, nasıl açıklayabilir. Bu yaşanmış bir olay. Biz her detayı inceliyoruz derken, bunun gibi birçok şey farkındayız. Kayserispor maçında VAR hakemi Erkan Engin, ilk defa 4 büyük takımın maçına, bizim maçımıza veriliyor. Biz net sorumuzu soruyoruz. Bunların altındaki nedenler ne? İşin içinde bunları yapanlarla insanlar uğraşmalı. Verilerle bunların hepsini ispat edeceğiz" şeklinde konuştu.

Yayıncı kuruluş ile ilgili ise Erden Timur, "Yıllardır bu maçların yönetmenleri aynı, 3 kişi. Yönetmenlerin seçtiği görüntülerin kulüp tarafından yönetmenlere aktarıldığı çok açık belli. Yayıncı kuruluş yönetmenleri, başka bir takımın gol atan oyuncunun ailesinin bulunduğu locayı nereden biliyor? Yayıncı kuruş ile VAR aynı görüntüleri inceliyor. Tartışmalı pozisyonlarda bunlar kulağımıza geliyor. Yayıncı kuruluş merkezinden araçtaki yönetmen aranıp, ilgili pozisyonun başka açıları isteniyor mu? Bu isteğe olumlu cevaplar veriliyor mu? Bu müdahale etme hakkı, kim nereden, hangi İlişkiler sebebiyle alıyor? Tüm bunlar neleri tetikliyor. Özetler, bu tekrarlar çerçevesinde düzenleniyor. Hangi açıyla yayınlandığı da kamuoyu oluşturmaya sebep veriyor. Bu görüntüler, bu noktadaki kamuoyunda istediklerini oluşturmaya neden oluyor. Yayıncının VAR’a yüzde 100 etkisi var. VAR’da inceleme yapıyorsa, yönetmen hangi pozisyonun incelediğini görür. Burada bunun olasılığını hesaplayalım. O kadar uzman göz, birlikte inceleme yapıp, bariz olan konuları birlikte görmezden geliyor. Kasıtla bu işi yapan bir kurgu var. Bu toplumu kandırdığınız yeter. Adaletsizliği bezdirdiğiniz yeter. Bundan sonra herkesin ipliği pazara çıkacak. Burada konu, baktığınızda milyonda birler seviyesinde hesaplanan olasılığa tesadüf deniyor. Buradaki sebep, bu savaşmış gibi yönetmeye çalışanlar var. Bu işi bu hale getiren insanlar var. Bu bir savaşsa kendi menfaati için yapanlar değil, ülke futbolu için düşünenler kazanacak. Bu kez anladığınız dilden konuşuyoruz. Herkes için adalet isteyenlerle, vicdanın başka önceliği olmayanlarla baş edemeyeceksiniz" dedi.

"Bunun tutarsızlığını, saçmalığını kimse kimseye anlatmasın"

Süper Lig’de geride kalan haftalarda penaltı kazanamamalarına değinen Erden Timur, "Gol performansımız eleştiriliyor. Bir maç 1-0 iken farklı 2 golü attıktan sonra daha farklı galibiyetler gelir. Ceza alanına atılan paslarda, kilit paslarda lider durumda, gol beklentisinde üçüncü sırada. Rakip ceza sahasında topla buluşma 8. haftada da, 10 haftada da lider, 1 maçımız eksik olmasına rağmen. Bu kadar rakip ceza sahasında topla buluşan bir takım var ortada, bu takımın hiç penaltısı olamıyor. Bu takıma penaltı yok ortada. VAR da hiç devreye girmiyor. Rakip ceza sahası içerisinde siz 285 pas yapıyorsunuz, hiçbir şey yok. Bunun tutarsızlığını, saçmalığını kimse kimseye anlatmasın. Bunları kontrol eden insanlar, nasıl düzeltiriz diye çabalaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Her hafta tüm takımlara yapılan haksızlıklar GS TV’de gün yüzüne çıkartılacak"

Verdikleri mücadelenin sadece Galatasaray’ın mücadelesi olmadığını vurgulayan Timur, "Biz haksızlığa uğrayan her kulüp için, onlarla birlikte mücadele etmek için her şeye varız. Her türlü sonuca da razıyız. İdealist insan kararlı durur. Kamuoyu ile birlikte olacak. Burada sosyal mecradaki gücümüzü Türk futbolunun adaleti için seferber ediyoruz. Her hafta tüm takımlara yapılan haksızlıklar GS TV’de gün yüzüne çıkartılacak. Tüm haksızlığa uğrayan kulüplerin açık kürsüsü burası. Galatasaray bu memlekete birçok sporu getirmiş öncü bir kulüptür. Biz tüm kulüplerin buradaki açık kürsüsü olacağız. Gelip herkes istediği orada konuşacak. Tüm hatalar, kasıt içeren yanlışlar gün yüzüne çıkartılacak. Sırtımızın taşıyacağı kadar yük çekeceğiz. Herkesin bir araya gelmesi gerekiyor. Lehimize verilen hatayı da söyleyeceğiz. En önemli engel bu. Bu iş sabır yolu. Lütfen romantik beklentiye girmeyin. Bu düzen 3 günde kurulmadı, 3 günde de yıkılmayacak. Herkesle birlikte olursak sonuçta kararlılık bunun sonucu alınacak. Bundan daha başka bir yöntem yok. Herkes için adalet, herkes için eşitlik. Türk futbolun gelişmesi için bundan başka yol yok. Biz bu yola çıktık. Biz bunu savaş olarak görmüyoruz, öyle olarak görenlere söylüyoruz, ‘korkun’ diyoruz. Çünkü bu savaş sizin istediğiniz gibi sona ermeyecek" açıklamasında bulundu.

"Bu işin tehlikeli olmasının sebebi derin bir yapı var"

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonu ile yapılan görüşmede federasyonun yaklaşımıyla ilgili soruya sarı-kırmızılı yönetici, "Bunları aynen anlattık. Sorunlarının sebeplerini anlattık. Raporları ileteceğiz. İyi niyet var diyorlar. Temelde esas konu teşhis. Çözümleri hep uzun süreli çözümlerle bu konuları yapıyorlar. Çaba var mı var, niyet var mı var, hatalara evet deme var mı var. Bunlar çok önemli, değerli. Bu işin tehlikeli olmasının sebebi derin bir yapı var. Oranın niyeti konusunda çok kurgulu, planlı düşüncelerimiz ayrışıyor. Hataların düzelmesi için belli adımlar atılacağını söylediler. İzleyeceğiz, takipçisi olacağız" diye cevap verdi.

Erden Timur, MHK Başkan Vekili Murat Ilgaz’ın istifasının istenip, istenmediğinin sorulması üzerine, "Böyle bir şey olmadı. VAR atamalarında Murat Ilgaz ismi geçti. Galatasaray büyük camia, Galatasaray satranç tahtasındaki herhangi bir taş için masaya yumruğunu vurmaz. Masaya vurursa vezir için, şah için, vurur. Böyle bir şey istemedik" dedi.

Yabancı hakemler olduğunda sorunların çoğunun çözülebileceğine inandığını da dile getiren Erden Timur, "Bu işi çözmek için yüzde 70’i yabancı hakem yaparsınız, 10 yıl hakem eğitim sistemini planlarsınız, onların kattığı kalite artışıyla diğerleri otomatik yükseltiriz. Öyle olduğunda yüzde 30 Türk hakemlerimiz onlar birlikte şey olacak, ayna gibi her şeye belli olacak. Yabancı hakem olduğunda küçük akılcı eylemlerle sonuç alınmaz. Hızlı çözülmek istendiğinde böyle şeyler yapılması gerekiyor" dedi.

Diğer bazı kulüplerle bu konular hakkında konuştuklarını da belirten Timur, "Bundan sonra hepsi ile olacak. Herkes zamanla buradaki samimiyeti görecek. Görüştüğümüz kulüpler bu konuda birlikte olduklarını söylediler" şeklinde konuştu.

"Suç mahalline ilk katil gidermiş"

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe’nin yaptığı açıklamanın hatırlatılması üzerine de sarı-kırmızılı yönetici, şunşarı söyledi:

"Açıklamaları konusunda bir açıklama yaptık. Zaten çok da bir şey söylemeye gerek yok. Suç mahalline ilk katil gidermiş. Yaptığımız açıklamayı üstlerine alıyorlarsa, söylenecek bir şey yok. Demek ki onlar kendilerini biliyorlar ki açıklamamızı sahiplendiler. Onlara teşekkür ediyorum."

Basın toplantısının yapıldığı odadaki barkovizyonda üzerine adalet terazisi yerleştirilmiş şampiyonluk kupası ve ’Türk futbolu için adalet’ yazıları da yer aldı.