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Erce Kardeşler’in şansızlığı
Trabzonspor’da, Uğurcan Çakır’ın kırmızı kart cezalısı olması nedeniyle kaleyi koruyacak olan Erce Kardeşler, ısınma hareketleri sırasında sakatlandı. Isınma sırasında arka adelesinde gerilme hisseden Erce Kardeşler yerini Arda Akbul’a bıraktı.
Spor 22.11.2021, 20:15
Trabzonspor’da, Uğurcan Çakır’ın kırmızı kart cezalısı olması nedeniyle kaleyi koruyacak olan Erce Kardeşler, ısınma hareketleri sırasında sakatlandı. Isınma sırasında arka adelesinde gerilme hisseden Erce Kardeşler yerini Arda Akbul’a bıraktı.