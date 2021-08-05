Eray Şamdan’dan gümüş madalya

Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda Karate erkekler kumite 67 kilo finalinde milli sporcu Eray Şamdan, Fransız rakibi Steven da Costa’ya 5-0 mağlup oldu ve gümüş madalya kazandı. Eray olimpiyatlara ilk kez dahil olan karatede Türkiye’ye ilk madalyayı getirdi.

Tokyo Olimpiyat Oyunları karate erkekler kumitede Türkiye’yi temsil eden milli sporcu Eray Şamdan, final maçında Fransız rakibi Steven da Costa ile karşılaştı. Rakibine 5-0 yenilen Eray gümüş madalya kazandı ve olimpiyatlara ilk kez dahil olan karatedeki ilk madalyanın sahibi oldu.

Milli karateci, A Grubu ilk karşılaşmasında Azerbaycan’dan Firdovsi Farzaliyev’i 7-1 yenerken, ikinci maçında Kazakistan’dan Darkhan Assadilov’a 6-2 yenildi. Eray, üçüncü mücadelesinde ise Mısır’dan Ali Elsawy’i 4-1 mağlup etmişti. Dördüncü müsabakada Japonya’dan Naoto Sago’yu 2-1 yenen Şamdan, 6 puanla grubunu ikinci sırada bitirdi ve yarı finale yükseldi.

Milli sporcu, yarı finalde ise karşılaştığı Ürdünlü rakibi Abdel Rahman Almasatfa’yı 2-0’la geçerek finale çıktı.