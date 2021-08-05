Eray Şamdan Tokyo 2020'de gümüş madalya kazandı!

Nippon Budokan'da düzenlenen karate müsabakalarında Eray, kumite 67 kilo finalinde Steven Da Costa'ya yenildi. Milli sporcu, 3 dakikalık maçın ilk bölümünde rakibine 2 puan verdi. Maçı çevirmeye çalışan Eray, bunda başarılı olamayarak son anda 3 puan daha kaybederek rakibine 5-0 yenildi ve Tokyo 2020'yi gümüş madalyayla tamamladı. Fransız sporcu ise altın madalya elde etti.

Karate, olimpiyat oyunlarına Tokyo 2020 ile birlikte dahil edilmişti. Eray, ülkemize karatedeki ilk madalyamızı getirdi.



Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da salondan takip etti.

"HEDEFİM ALTINDI AMA GÜMÜŞ MADALYA DA MUTLULUK VERİCİ"

Tokyo 2020'de gümüş madalya kazanan Eray Şamdan'ın final sonrası açıklamaları şu şekilde:

"Bu kadar büyük bir organizasyonda madalya aldığım için çok mutluyum. Karatede ülkemize ilk madalyayı getirdiğim için gururluyum. Ülkemizde zor zamanlar yaşanıyor. Biz de buradaki başarımızla insanlarımızın gönüllerine su serpebildiysek ne mutlu. Burası olimpiyat, gümüş de olsa madalya aldığım için mutluyum. Hedefim altın madalyaydı ama nasipte gümüş varmış. Buna da şükür. Maçlara çıkarken biraz bakıyorum ben sosyal medyaya, bana destek mesajları atan herkese teşekkür ediyorum."

ERAY ŞAMDAN'IN FİNAL YOLU

Nippon Budokan'da düzenlenen karate müsabakalarında Eray, kumite 67 kiloda A Grubu'nda mücadele etti.

İlk maçında Azerbaycanlı Firdovsi Farzaliyev'i 7-1 yenen Eray, ikinci karşılaşmasında Kazakistan'dan Darkhan Assadilov'a 6-2 mağlup oldu. İlk iki ismin çıkacağı gruptaki üçüncü müsabakasında Mısırlı Ali Elsawy'i 4-1'le geçen milli karateci, gruptaki son maçında da ev sahibi Japonya'dan Naoto Sago'yla karşılaştı. Japon sporcuyu 2-1 yenerek, grupta 6 puanla 2. sırada yer alan Eray, yarı finale yükseldi ve olimpiyat madalyası almaya hak kazandı. Yarı finalde B Grubu'nu birinci sırada bitiren Ürdünlü Abdel Rahman Almasatfa'yı 2-0 ile geçen Eray, adını finale yazdırdı.

KARATEDE İLK ALTIN MADALYA İSPANYA'YA GİTTİ

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda tarihte ilk kez yer alan karate branşında ilk altın madalyayı İspanya'dan Sandra Sanchez Jaime kazandı.



Kadınlar kata branşında Nippon Budokan'da gerçekleşen final müsabakasında İspanyol sporcu Sandra Sanchez Jaime, ev sahibi Japonya'dan Kiyou Shimuzu'yla karşılaştı.



Sanchez, hakemlerden 28.06 puan alarak altın madalyaya ulaştı ve tarihe geçti. Shimuzu ise 27.88 puanla gümüş madalyada kaldı.