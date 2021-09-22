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Er meydanında ağabeyini yenerek şampiyon oldu

İzmit Belediyespor Güreş Takımı sporcularından Seçkin Duman, Gebze’de düzenlenen 26. Geleneksel Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri’nde ağabeyini yenerek şampiyon oldu.

Spor 22.09.2021, 12:52
Er meydanında ağabeyini yenerek şampiyon oldu

İzmit Belediyespor Güreş Takımı sporcularından Seçkin Duman, Gebze’de düzenlenen 26. Geleneksel Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri’nde ağabeyini yenerek şampiyon oldu.

İzmit Belediyesporlu pehlivanlar, 26. Geleneksel Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri’nde fırtına gibi esti. İzmit Belediyespor Güreş Takımı, Gebze’de organize edilen güreşlerde 3 altın ve bir bronz madalya elde etti. Başaltı kategorisinde Seçkin Duman, büyük orta boyda Emre Duman, tozkoparan kategorisinde ise Barış Kemal Yiğit, birinci olarak kürsünün en üst basamağına çıktı. Erdal Duman ve Seçkin Duman kardeşler başaltı mücadelesinde yarı finalde birbirine rakip oldu. Seçkin Duman, yarı finalde ağabeyini yenerek final yükseldi ve finalde şampiyonluğa uzandı. Erdal Duman ise üçüncü oldu.

İzmitli pehlivanlar İstanbul Maltepe’de düzenlenen Ulugazi Yağlı Güreşleri’nde de er meydanına çıktı. İzmit Belediyespor güreşçisi Emre Duman burada da Orta Boy kategorisinde birinci oldu.

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