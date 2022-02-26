Epureanu 250. maçına çıktı

Medipol Başakşehir’in Moldovalı stoperi Alexandru Epureanu, turuncu-lacivertli forma altında 250. maçına Fatih Karagümrük karşısında çıktı.

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Başakşehir, Fatih Karagümrük’ü ağırlıyor. Bu karşılaşma turuncu-lacivertlilerin başarılı savunmacısı Epureanu için ise ayrı önem arz ediyor. 35 yaşındaki futbolcu, turuncu-lacivertli forma ile toplamda 250. karşılaşmasına çıktı. İstanbul ekibine, 2014-2015 sezonunda Rus temsilcisi Anzhi Makhachkala’den transfer olan Epureanu, geride kalan 249 maçta 15 gol, 2 asistlik performans sergiledi.