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Enzo Roco ile yollar ayrıldı
BEŞİKTAŞ, ŞİLİ'Lİ STOPER ENZO ROCO İLE YOLLARI AYIRDI. ROCO'YA SÖZLEŞME FESİH BEDELİ OLARAK 700 BİN EURO ÖDENECEK.
Spor 06.09.2020, 12:01
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Beşiktaş, Şili’li stoper Enzo Roco ile yolları ayırdı. Roco’ya sözleşme fesih bedeli olarak 700 bin Euro ödenecek.
Beşiktaş’ta Roco ile yollar ayrıldı. Antalyaspor ile oynanan hazırlık maçında formda bir görüntü çizen ve takımda kalıp kalmamasıyla ilgili karar verilecek olan Roco, yönetime ayrılık talebini iletti ve daha önce görüşülen sözleşme fesih şartlarını kabul ettiğini açıkladı. Yaşanan gelişmenin ardından Roco’yla karşılıklı olarak yollar ayrıldı. Yapılan anlaşma gereği Şili’li futbolcuya 700 bin Euro ödenecek.
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