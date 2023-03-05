Enkazdan çıktı, yeşil sahalara koştu

Kadın Futbol Süper Ligi’nde mücadele eden Hatayspor’un 23 yaşındaki futbolcusu Zeynep Cesur, yakalandığı depremin enkazından kurtulduktan sonra yeşil sahalara döndü. Sezona Hatayspor’da sezona başladıktan sonra yaşadığı depremde enkazdan kendi imkanlarıyla kurtulan Zeynep Cesur, takımının ligden çekilme kararının ardından transfer olduğu Giresun Sanayispor’da ilk maçına çıktı.

Hatayspor’un Kadın Futbol Takımı’nda forma giyen ve yaşanan deprem sonrası enkazdan kurtarılan Zeynep Cesur, futbola geri döndü. Depremin psikolojisini ancak, yeşil sahalarda atabileceğini ifade eden Zeynep Cesur, yaşadığı o korku dolu anları da anlatarak, “Aslen Yozgatlı’yım. 7 ay önce Kadın Futbol Süper Ligi’nde mücadele eden Hatayspor’a transfer olarak sezona başlamıştık. Deprem anında tesislerdeydik. Deprem olduğunda çok korktuk. Binamız hasar alarak kısmı zarar gördü. O enkazların arasından kendi imkanalrımızla çıktık. İkinci depremde ise bina tamamen çöktü. Altyapıdan bazı arkadaşlarımızı maalesef kaybettik. Onlar ve aileleri adına tarifsiz bir üzüntü içerisindeyiz. Bazı takım ve oda arkadaşlarımızda yaralandı. Ben biraz daha şanslıydım sanıyorum. Arkadaşlarımıza yardımcı olmaya çalıştık. Bazı arkadaşlarımızı enkazdan en kazdan biz çıkardık. Hala her gece yine deprem olacak mı, yine kimi kaybedeceğiz diye endişe içerisindeyim” dedi.

"Hem deprem psikolojisini atlatmak hem de takıma katkı sağlamak istiyorum"

Giresunspor’a geliş sürecini de anlatan Cesur, “Daha önce Giresun Sanayispor’dan transfer teklifi almıştım. Deprem sonrası kendi takımım ligden çekildiğini açıklayınca ben de hem deprem psikolojisini atlatmak hem de arkadaşlarım adına yarım kalan hikayemizi sürdürmek için yeşil sahalara dönmek istedim. Bu yüzden Giresunspor ile irtibata geçtim anlarda bana kapılarını açtı. Şimdi burada bir uyum sağladım. Burada hem deprem psikolojisini atlatmak hem de Sanayispor takımımıza katkı sağlamak istiyorum. Buradan Hatayspor’daki takımımıza da seslenmek istiyorum bir gün yine aynı takımda yolumuza devam etmek istiyorum. Hiç bir hikayenin yarım kalmayacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Akdağ: "Takım olarak hem depremzede hem de iyi bir oyuncu olarak yanındayız"

Kadın Futbol 1. Ligi’nde mücadele eden Giresun Sanayispor Teknik Sorumlusu Antrenör Caner Akdağ ise, “Sezon başında da tranfer için irtibat kurduğumuz Zeynep Cesur bizimle irtibata geçerek hikayesini anlattı. Yaşadığı depremin enkazından kendi imkanlarıyla kurtulduğunu söyledi. Başka takımlardan da teklif olmasına rağmen bizimle çalışmak istediğini söyledi. Biz de zaten sezon başından beri takip ettiğimiz bildiğimiz bir sporcu olmasının yanı sıra psikolojikmen zor günler geçiren oyuncumuzu bağrımıza bastık. Şimdi takımla beraber Kayserispor karşısında ilk maçına çıktı. Her konuda kendisine yardımcı olarak bu depremin etkisinden kurtulması için yardımcı olmaya çalışacağız” şeklinde konuştu.