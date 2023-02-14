Enkazdan çıkarılan 12 yaşındaki Cihan’a Muslera ve Kerem moral verdi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalan ve 62 saat sonra çıkarılan Cihan Emir Parlak’a Galatasaraylı oyuncular Muslera ve Kerem Aktürkoğlu moral verdi.

Enkazdan 62 çıkarılan Galatasaray taraftarı 12 yaşındaki Cihan Emir, sarı-kırmızılı oyuncular Muslera ve Kerem Aktüroğlu ile görüntülü görüştü. Kulübün sosyal medya hesabından o anların görüntüleri paylaşılarak, "Kaptanlarımız Fernando Muslera ve Kerem Aktürkoğlu, genç taraftarımız Cihan Emir’e moral verdi. Daha güçlü olacaksın Cihan" notu düşüldü.