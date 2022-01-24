Enis Destan’dan, Altınordu’ya duygusal veda

Altınordu’dan Trabzonspor’a transfer olan genç golcü Enis Destan, yetiştiği kulüp Altınordu’ya bir veda etti. Altınordu’nun kendisi için hep ilk kulüp olarak kalacağını vurgulayan 19 yaşındaki Enis Destan, Trabzonspor’dan sonra Avrupa’ya gitmek istediğini söyledi.

Altınordu Futbol Akademisi’nde (ALFA) yetiştikten sonra Altınordu A Takımı’na yükselen Enis Destan Trabzonspor ile sözleşme imzaladı. Bordo-mavili kulübün genç oyuncunun transferini açıklamasından sonra Altınordu Futbol Kulübü de Enis Destan için sosyal medya hesaplarından bir veda klibi yayınladı.

Başkanın elini öptü

Hazırlanan videoda genç oyuncunun futbol eğitimi aldığı Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi’nde eğitim alan çocuklarla sohbet edip fotoğraf çektirdiği ve Başkan Seyit Mehmet Özkan’ın elini öperek vedalaştığı görülüyor.

“Ayrılmak üzüyor ama yeni bir yolculuğa başlıyorum”

Enis Destan, Altınordu’dan ayrılmanın bir yandan burukluğunu yaşadığını belirterek, “Çocukluğum burada geçti. Burada büyüdüm, burada çok güzel eğitimler aldım. Ayrılmak üzüyor ama yeni bir yolculuğa başlıyorum. Altınordu benim için hep ilk kulüp olarak kalacak. Başkanımız Seyit Mehmet Özkan, bizlere çok değer veriyor. Bize çok büyük yatırımlar yaptı. Metin Oktay Yerleşkesi’nde yapmış olduğu yatırımlar Türk futbolunda bir devrim. Bizlere bu imkanları sağlayan, bizleri yetiştiren Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Genç oyuncu, Altınordu Futbol Akademisi’nde eğitim gören genç sporculara çok çalışma ve fiziksel gelişimin yanında mental gelişimlerine de önem verme tavsiyesinde bulundu.

“Hedefim Avrupa”

Genç oyuncu, hedefleri için ise şöyle konuştu: “Önümde şu anda Trabzonspor var. Trabzonspor çok büyük bir kulüp, Trabzonspor’a gideceğim için çok heyecanlıyım, bu çok gurur verici bir durum. Öncelikle Trabzonspor’da büyük işler yapmak istiyorum. Oraya büyük katkılar verdikten sonra tabi ki hedefim Avrupa ama en önemlisi A Milli Takım’da oynamak istiyorum. Bunları başarmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım.”