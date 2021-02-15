banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
22 yıl hapsi isteniyordu, karar çıktı...
22 yıl hapsi isteniyordu, karar çıktı...
İmamoğlu yönetimindeki İBB'den HDP'li Silopi belediyesine hibe...
İmamoğlu yönetimindeki İBB'den HDP'li Silopi belediyesine hibe...
Teksas’ta acil durum ilan edildi...
Teksas’ta acil durum ilan edildi...
İstanbul için şiddetli fırtına uyarısı
İstanbul için şiddetli fırtına uyarısı

Enis Destan: “Cengiz abi ve Çağlar Abi bize örnek oldu”

Altınordu forması giyen Enis Destan, Ümit Milli Takım kampında konuştu. Grupta favori takım olmadığını söyleyen Enis, Avrupa hedefi için de “Cengiz abi ve Çağlar abi bize örnek oldu. Biz de artık ‘Neden olmasın’ diye soruyoruz” ifadelerini kullandı.

Spor 15.02.2021, 14:47
2
Enis Destan: “Cengiz abi ve Çağlar Abi bize örnek oldu”

Altınordu forması giyen Enis Destan, Ümit Milli Takım kampında konuştu. Grupta favori takım olmadığını söyleyen Enis, Avrupa hedefi için de “Cengiz abi ve Çağlar abi bize örnek oldu. Biz de artık ‘Neden olmasın’ diye soruyoruz” ifadelerini kullandı.

Ümit Milli Takım kampında yer alan Altınordu’nun etkili isimlerinden Enis Destan, bu sabah yapılan antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Belçika, Danimarka, İskoçya ve Kazakistan’ın yer aldığı grupla ilgili konuşarak sözlerine başlayan başarılı futbolcu, “Güzel bir gruba düştük. Favori diyebileceğimiz bir takım yok. Bu grupta her şey olabilir. Kampımız güzel gidiyor ve her şey yolunda. Umarım gruplarda da güzel bir başarı elde ederiz. Gruptaki maçlar dişe diş geçecek. Şu anda favori bir takım yok. Her an her şey olabilir. O yüzden sıkı çalışmaya devam ediyoruz” açıklamasını yaptı.

“Hedefimiz öncelikle Avrupa”

Kendisinin ve Altınordu’nun yükselen bir grafiği olduğunu söyleyen Enis Destan, “Son 3 maçta takıma güzel bir katkı sağladım. Umarım böyle devam eder ve ilk 6 içine gireriz” dedi. Avrupa konusunda her futbolcunun odaklandığını söyleyen Enis Destan, Altınordu’dan yetişen Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü’nün çok iyi örnekler olduğunu ifade ederek, “Cengiz abi, Çağlar abi çıktı. Biz de neden olmasın diye sorduk kendimize. Bu yüzden hedefimiz öncelikle Avrupa. Onun için çok çalışıyoruz. İnşallah bir gün Avrupa’da oynayacağız. Bu şampiyona da kariyerimiz için önemli bir basamak. Bunun farkındayız. Bu yüzden yüksek konsantrasyonla çalışıyoruz” diye konuştu. Her futbolcunun iniş ve çıkışlarının olacağını da söyleyen Enis, “Her oyuncunu güzel geçirdiği sezonları olur, geçiremediği sezonları olur. Önemli olan verdiği konsantrasyondur. Ümit Milli Takıma geldim ve bu süreçte süre almaya başladım kendi takımımda. Milli takımda da bunu en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağım” diyerek sözlerini tamamladı.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 24 51
2. Fenerbahçe 24 51
3. Beşiktaş 23 48
4. Trabzonspor 24 45
5. Alanyaspor 24 42
6. Hatayspor 24 39
7. Gaziantep FK 24 38
8. Karagümrük 24 37
9. Antalyaspor 23 31
10. Göztepe 24 29
11. Malatyaspor 23 29
12. Sivasspor 23 28
13. Konyaspor 23 27
14. Rizespor 24 26
15. Kasımpaşa 24 26
16. Kayserispor 24 25
17. Erzurumspor 24 25
18. Başakşehir 24 24
19. Gençlerbirliği 22 20
20. Ankaragücü 23 19
21. Denizlispor 24 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 21 47
2. Samsunspor 21 43
3. İstanbulspor 21 40
4. Adana Demirspor 21 38
5. Ankara Keçiörengücü 21 37
6. Altınordu 21 37
7. Tuzlaspor 20 36
8. Altay 21 35
9. Bursaspor 20 30
10. Bandırmaspor 21 30
11. Ümraniye 21 27
12. Adanaspor 21 25
13. Balıkesirspor 21 20
14. Menemen Belediyespor 21 20
15. Boluspor 21 19
16. Akhisar Bld.Spor 21 19
17. Ankaraspor 21 13
18. Eskişehirspor 21 4
Takımlar O P
1. Man City 23 53
2. M. United 24 46
3. Leicester City 24 46
4. Liverpool 24 40
5. Chelsea 23 39
6. West Ham 23 39
7. Everton 22 37
8. Aston Villa 22 36
9. Tottenham 23 36
10. Arsenal 24 34
11. Leeds United 23 32
12. Wolverhampton 24 30
13. Southampton 23 29
14. Crystal Palace 24 29
15. Brighton 24 26
16. Burnley 23 26
17. Newcastle 23 25
18. Fulham 23 18
19. West Bromwich 24 13
20. Sheffield United 23 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 21 54
2. Real Madrid 23 49
3. Barcelona 22 46
4. Sevilla 22 45
5. Real Sociedad 23 38
6. Villarreal 23 36
7. Real Betis 23 33
8. Granada 23 30
9. Celta de Vigo 23 29
10. Levante 22 27
11. Athletic Bilbao 21 25
12. Osasuna 23 25
13. Valencia 23 24
14. Getafe 23 24
15. Cádiz 22 24
16. Deportivo Alaves 23 22
17. Eibar 23 21
18. Real Valladolid 23 21
19. Elche 21 18
20. Huesca 23 16