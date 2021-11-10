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Engin Koyun: "Mustafa Hoca, ’Dino iyi çıkmazsa parasını ben ödeyeceğim’ dedi"

Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, gol krallığı yarışında ilk sırada yer alan Dino ile ilgili itirafta bulunarak, "Mustafa Hocamız Dino’nun transferinde çok ısrar etti. Ben de Dino’nun 7 aydır oynamadığını başka bir isimle görüşsek daha iyi olabileceğini söyledim. Bunun üzerine hocamız, ’Ben ısrarla Dino’yu istiyorum. Sana söz veriyorum, Dino iyi çıkmazsa parasını kulübe ben ödeyeceğim’ dedi. Biz de hocamızın vermiş olduğu cesaret, destek ve istekten dolayı da Dino’yu transfer ettik" dedi.

Spor 10.11.2021, 13:20
Engin Koyun: "Mustafa Hoca, ’Dino iyi çıkmazsa parasını ben ödeyeceğim’ dedi"

Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, gol krallığı yarışında ilk sırada yer alan Dino ile ilgili itirafta bulunarak, "Mustafa Hocamız Dino’nun transferinde çok ısrar etti. Ben de Dino’nun 7 aydır oynamadığını başka bir isimle görüşsek daha iyi olabileceğini söyledim. Bunun üzerine hocamız, ’Ben ısrarla Dino’yu istiyorum. Sana söz veriyorum, Dino iyi çıkmazsa parasını kulübe ben ödeyeceğim’ dedi. Biz de hocamızın vermiş olduğu cesaret, destek ve istekten dolayı da Dino’yu transfer ettik" dedi.

Kocaelispor Başkanı Engin Koyun ve yöneticiler, basın mensupları ile bir araya geldi. Takımın gidişatının Kocaeli halkını mutlu ettiğini ama daha da iyi yerlerde olmaları gerektiğini söyleyen Başkan Koyun, "Takımımız şu anda play-off hattında, altıncı sıradayız. Genel gidişatı iyi buluyorum. Bir maçımız eksik inanıyorum ki diğer takımların da bay haftasını oynamasıyla birlikte puan farkımız daha da azalacaktır. İyi yoldayız, takımımıza biraz daha zaman lazım. Eksiklerimiz var, eksiklerimizi devre arasında tamamlayacağız. Kocaelisporumuzu hak ettiği yere getirmek için teknik ekibimizle, yönetimimizle, şehrimizle birlikte hayallerimizi inşallah gerçekleştireceğiz" dedi.

"Mustafa Hoca, ’Dino iyi çıkmazsa parasını ben ödeyeceğim’ dedi"

Takımın golcü oyuncusu Dino hakkında da yorumda bulunan Koyun, "Mustafa Hocamız Dino’nun transferinde çok ısrar etti. Ben de Dino’nun 7 aydır oynamadığını başka bir isimle görüşsek daha iyi olabileceğini söyledim. Bunun üzerine hocamız, ’Ben ısrarla Dino’yu istiyorum. Sana söz veriyorum, Dino iyi çıkmazsa parasını kulübe ben ödeyeceğim’ dedi. Biz de hocamızın vermiş olduğu cesaret, destek ve istekten dolayı da Dino’yu transfer ettik. Dino’ya ben bugün özel teşekkür ediyorum. Mustafa Hoca’ya da teşekkür ediyorum, haklı çıktı. Şu anda Dino ligin gol kralı ve takımımıza da en büyük katkı sağlayanlardan bir tanesi. Üç puanı getirsin de bana, golü kim atarsa atsın. Olaya öyle bakıyorum. Fakat Dino ve Benhur önemli gol ayaklarımız ve onlara top orta saha ve defanstan geliyor. O yüzden gol üretme katkısını yalnızca bu iki oyuncu üzerinden saymayalım. Tüm takımın emeği var. Dino ve Benhur da son vuruşları gayet iyi yapıyorlar" şeklinde konuştu.

"Mali anlamda disiplin sağladık"

Kocaelispor’un mali anlamda önemli girişimleri olduğunu ve borçların gittikçe erdiğini söyleyen Engin Koyun, "Kocaelisporumuzun önemli sıkıntılarından biri borçlarıdır. Bugün mali anlamda önemli bir disiplin sağladık. Mali disiplin şu anda kendi kontrolümüzde. Kocaelispor’un bugünü ve yarınıyla ilgili yaptığımız mali planlama arzu ettiğimiz gibi gidiyor. Kocaelispor mali açıdan çok şanslı bir kulüp. Geçmişten gelen birçok sıkıntımız aşıldı. Bugün futbolcularına ve teknik ekibine, yüzde 60 civarında ödemesini yapan ender kulüplerden biriyiz. Borçsuz bir kulüp olmaya çalışıyoruz. Bu sezon için 50 milyon TL’lik bir bütçe hazırlamıştık. Bunun yaklaşık 30 milyonunu ödedik. Maç başı ve primler de dahil ödemeler planlı bir şekilde yapılıyor" diye konuştu.

"2022 sonunda Kocaelispor’un borcu olmasını arzu etmiyorum"

2022 ile ilgili planlar yaptıklarını ifade eden Engin Koyun, "2022 sonu geldiği zaman, Kocaelisporumuzun borcu olmasını arzu etmiyorum. Kurumsallaşma adına, tesisleşme adına bir yola çıkmışken Kocaelispor’un da geçmişten gelen sıkıntılarla hiç ama hiç uğraşmaması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Öte yandan Kocaelispor’un milli arada kullanılan iznin ardından yarın Körfez Brunga Tesisleri’nde toplanarak top başı yapacağı öğrenildi. Yeşil-siyahlı ekip, cumartesi günü de Fatih Karagümrük ile Olimpiyat Stadyumu’nda hazırlık maçı yapacak.

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