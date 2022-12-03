Engin Koyun: “Kocaelispor’un geleceğine damga vuracağız”

Yarın yapılacak olan kongre öncesinde maç sonu soruları yanıtlayan Kocaelispor Kulüp Başkanı Engin Koyun, “Yarın önemli olan kongre değil, tüzük değişikliği. Kocaelispor’un geleceğine damga vuracak” dedi.

Kocaelispor Kulüp Başkanı Engin Koyun, 4-0’lık Etimesgut galibiyetinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yarın yapılacak kongreyle yeniden başkanlığa talip olacak Koyun, “Bu hafta çok keyifli oldu. Takım sezonun en iyi futbolunu oynadı. Takımı canı gönülden tebrik ediyorum, taraftarımızı da. Rakiplerimiz puan kaybetti. Ama önemli olan bizim ne yaptığımız. Bugün de takım olarak elimizden gelen her şeyi yaptık. 4-0 çok farklı bir skor oldu. Şehri mutlu ettik. Yarın benim kongrem var. Kongre öncesi heyecan oldu, iyi bir hava oldu. Emeği geçenleri tebrik ediyorum; hocasından teknik heyetinden, futbolcusundan malzemecisine, taraftarına kadar. İyi bir kenetlenme oldu. Bugünün en güzel tarafı; tribünlerden şampiyonluk naraları başladı. Bu çok önemli. İnanıyorum ki bu birliktelik ve bu bütünlük bizi sezon sonuna taşıyacak” dedi.

“Gece maçı oynamak için ısrarcı olacağım”

Tribünlerin doluluk oranıyla ilgili soruya yanıt veren Başkan Koyun, “Bundan sonra taraftarımızın daha duyarlı olacağını düşünüyorum. Sanayi kentindeyiz, cumartesi günü olması sıkıntı. Hafta içi federasyonda toplantı var. Dile getireceğim; bizim gibi 30-35 bin kapasiteli statlarda, maliyetli statlarda gece maçı oynamak için ısrarcı olacağım. İnanıyorum ki federasyon dikkate alacaktır. Bizim gibi birkaç takım daha var. Gece maçı oynanması lazım. En azından pazar günü oynansın. Ama onların verecekleri karara saygı duyacağız” diye konuştu.

“Önemli olan kongre değil, tüzük değişikliği”

Yarınki kongreye dair ipuçları da veren Koyun, “Yüzde 80 listemiz tamam. Listemizde güzel, iyi isimler var haberiniz olsun. Sürpriz aday olup olmayacağıyla ilgili kulağıma bir şey gelmedi. Bizim amacımız aslında kongre değil, önemli olan yarınki tüzük değişikliği. Kocaelispor’umuzun geleceğiyle ilgili önemli kararlar var yarın. Kocaelispor’un geleceğine damga vuracak. Onları sağlamamız lazım. Kongre öyle ya da böyle olacaktı zaten. Detaylı bilgileri kongrede vereceğim” ifadelerini kullandı.