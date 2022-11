Engin Fırat’tan İngiltere - İran maçı analizi

İran Milli Takımı’nın eski teknik direktörü Engin Fırat, 2022 Dünya Kupası’nda dün oynanan ve İngiltere’nin 6-2 üstünlüğüyle sona eren maçı değerlendirdi. Fırat, “İran Milli Takımı’nın durumuna çok üzüldüm. Oyuncuların kesinlikle yine ayağa kalkıp gelecek iki maçta çok büyük bir mücadele vereceklerini biliyorum” dedi.

2022 Dünya Kupası B Grubu’nda İran, dün oynanan müsabakada İngiltere’ye 6-2 mağlup oldu. İran’ın eski teknik direktörü Engin Fırat da bu mücadele hakkında değerlendirmelerde bulundu. İngiltere karşısında İran Milli Takımı’nın durumuna üzüldüğünü aktaran Fırat, “Sonuçta birçok oyuncu benim elimden geçti. Dün sahada olan kaptan Hajsafi’yi 18 yaşında milli takımda ilk kez ben oynattım. Gholizadeh ve Torabi’yi 17 yaşlarında yine ben ilk defa ligde oynattım. Maçtan önce herkesin beklentisi büyüktü. İngiltere ne kadar güçlü bir takım olursa olsun, sonuçta son 6 maçında galibiyeti yok. Hatta yaklaşık 6 aydır milli maçları da yoktu. Yani takım uzun sure sonra buluşmuştu. Aynı anda ortada İran futbol tarihinin en iyi kadrolarından biri varken, beklentinin büyük olması normal. İran’ın ilk on birini gördüğümde çok şaşırdım. Resmen İngiltere için yardımcı olacak bir takım sahaya çıkarıldı. İran’ın hiç alışık olmadığı 3’lü savunmayla başlamak risk değil, intihar demekti. Zaten 3 stoper hiç uyumlu değildi. Kane de maçın gizli yıldızı olarak, hep stoperlerden birini dışarı çıkardı ve dışardan müthiş paslarla arkadaşlarını pozisyona soktu. İran’ da stoper Chesmi nasıl oynar anlamadım. Bu maçta da ilk devre İngiltere’nin hemen hemen bütün pozisyonlarında ve gollerinde onun hataları vardı. Normalde Kanani oynarken, bu tercih ciddi bir soru işareti. İran’ın şu an Taremi, Azmoun ve Gholizadeh gibi üst düzey ofansif oyuncuları varken, ikisinin yedek oturması da İran’ın hocasının ultra defansif düşüncesinden kaynaklanan ilginç tercihler. Size şöyle diyebilirim; Taremi ve Azmoun Türk olsa bizde A Milli Takım’da rahat oynarlar. Defansif orta sahada Kayserispor’da oynamayan Ali Karimi’yle başlamak ve Ezatolahi gibi tecrübeli ve teknik bir oyuncuyu yedek bırakmak da bu ultra defansif düşüncenin bir parçası” ifadelerini kullandı.

“İngiltere fiziki olarak çok hazır ve güçlü”

İngiltere’nin duran top özelliğine İran’ın gerekli önlemi almadığını aktaran Engin Fırat, “İran böyle bir rakibe karşı birinci bölgeye çekilip çok geride defans yaptı. Yani İngiltere’ ye ceza alanına yakın bölgeden orta yapma ve duran top kullanma şansı verdi. En azından ikinci bölgede pres yapsalar bu kadar basit olmazdı. Sonuçta bu kadar hediyeye İngiltere de ‘hayır’ demedi. Zaten İngiltere’nin bu maçta 800’e yakın pas yapması inanılmaz bir istatistik. Bu da topu hep rakibe bırakıp rakibin hatasını beklemenin bir sonucu. İngiltere fiziki olarak çok hazır ve güçlü. Topsuz oyunda hemen topu kaybettikleri bölgede çok agresif pres yapan bir takım. Geçiş oyununda da inanılmaz çabuk ve teknik oyuncuları var. Harry Kane çok olgun bir oyuncu haline gelmiş. Kendinden daha fazla takımı düşünen ve pasör özelliğini çok geliştirmiş bir süper star olmuş. İngiltere’de sorun 6 ve 8 numarada. Forvete derinliğe pası atacak oyuncular değiller. Stones çok sağlam bir oyuncu ama yüzde 99 pas isabetiyle maçı bitirdi. Yani hep yan pas yapan biri. Her zaman bana teknik direktörlüğün yaşı var mı diye sorarlar, bence güncel olmayanların yaşı var. Bunu bu maçta da gördük. İngiltere’nin hocası modern futbol oynarken ve takımının bütün silahlarını kullanırken, İran’ın teknik direktörü çağ dışı ultra defansif bir futbol oynattı ve bir çok silahını yedek bıraktı. Bu tabii ki tek bir maç, dersler çıkarılır. Özellikle İranlı oyuncuların kesinlikle yine ayağa kalkıp gelecek iki maçta çok büyük bir mücadele vereceklerini biliyorum. Umarım bu sefer doğru taktik ve doğru oyuncular kullanılır ve bu onlara mücadelelerinde yardım eder. Öte yandan İngiltere de oynadıkları futbolla turnuvada hedeflerinin büyük olduğunu göstermiş oldu” şeklinde konuştu.