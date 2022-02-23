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Engelli sporcu, 140 kilo kaldırarak engelsiz rakiplerini geçti

Denizli’de mevsimlik işçi olarak ormanda çalışırken kamyona yüklenen tomruğun altında kalması sonucu sol bacağını kaybeden eski güreşçi, onu sakat bırakan tomruklarla çalışarak engelsiz rakiplerini dahi yenip Türkiye’de 5 kez halter şampiyonu oldu.

Spor 23.02.2022, 10:23
Engelli sporcu, 140 kilo kaldırarak engelsiz rakiplerini geçti

Denizli’de mevsimlik işçi olarak ormanda çalışırken kamyona yüklenen tomruğun altında kalması sonucu sol bacağını kaybeden eski güreşçi, onu sakat bırakan tomruklarla çalışarak engelsiz rakiplerini dahi yenip Türkiye’de 5 kez halter şampiyonu oldu.

Acıpayam ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki Hakan Dağ, mevsimlik işçi olarak ormanda çalışırken, kamyona yüklenen tomruklardan biri üzerine düştü ve bacağı altında kaldı. Ardından hastaneye kaldırılan Dağ’ın sol bacağı yapılan tüm müdahalelere rağmen diz üstünden kesildi. Yaklaşık 1,5 yıl süren tedavinin ardından Dağ, sonrasında protez bacakla yaşamaya başladı. Bu sırada spora olan ilgisini bir an olsun bile kaybetmeyen Dağ, aynı zamanda eski işi olan orman işçiliğine de devam etti. Spora olan ilgisini kaybetmeye Dağ, haltere merak sararak hayatının değişmesine neden olan tomruklarla idman yapmaya başladı. Azmiyle herkesi kendine örnek bırakan Dağ, 2017 yılında ilk kez katıldığı Bedensel Engelliler Halter Şampiyonası’nda Türkiye 4’üncüsü oldu. Çalışmalarına devam eden eski güreşçi, Kocaeli’de düzenlenen Bedensel Engelliler Halter Şampiyonası’nda 137 kilogram kaldırarak Türkiye Şampiyonu oldu ve her geçen gün başarısının üstüne koymaya başladı.

Engelli sporcu, engelsiz rakiplerini geçerek şampiyon oldu

Başarılarını devam ettiren Dağ, kendisine yeni hedef koyarak, engelsiz rakiplerini gözüne kestirdi. Türkiye Powerlifting Federasyonu’nun her yıl Şubat ayının 2’inci haftasında düzenlediği Türkiye Powerlifting Şampiyonası’nın (Güç Şampiyonası) 7’incisine katılma kararı alan Dağ, Türkiye’nin dört yanından Deadlift, Squat ve Bench Press kategorilerinde mücadele eden sporcularında arasında 74 kiloda yarıştığı Bench Press kategorisinde 140 kilo kaldırarak altın madalyanın sahibi oldu. Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) personeli Dağ, Kocaeli ilinde düzenlenecek olan Türkiye Halter şampiyonasında şampiyon olarak milli takıma katılmayı hedefliyor.

“Hedefim Avrupa ve Dünya şampiyonluğu”

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından 19-20 Mart 2022 tarihleri arasında Kocaeli ilinde düzenlenecek olan Türkiye Halter Şampiyonası’nda şampiyon olarak milli takıma katılmayı hedefleyen Hakan Dağ, “2013 yılında bir iş kazası sonucu tomruklardan dolayı sol ayağımı kaybettim. Bu sene yapılan 2022 Şubat ayında Türkiye Powerlifting Şampiyonası’nda engelsiz rakiplerimi yenerek, Türkiye şampiyonu oldum. 4 yıldır Uğur Tekin hocam sayesinde bu salonda beraber çalışarak bu seviyeye geldik. Şu anda çalışmalarım gayet güzel 145 kilogram kaldırıyorum hedefim 150 kilogram. Mart ayında yapılacak olan Kocaeli’nde Türkiye Bedensel Engelliler Şampiyonası var. Orada kendimi yine kürsü yapmak istiyorum. Hedefim Avrupa ve dünya. Güç şampiyonasına rakiplerimin hepsi engelsizdi. Hepsi gayet iyi yarışmacılardı. Tabii iyi çalışarak hepsini yüksek ağırlık kaldırarak geçtim. Powerlifting Türkiye Şampiyonası’nda madalyayı alarak Denizli ve Acıpayam’ımıza bu şampiyonluğu getirdim” dedi.

“Biz engellerimizi kaldırdık, spor yaparak hayata daha sıkı tutunduk”

Hakan Dağ’ın antrenörlüğünü yapan, salonunu ücretsiz olarak açarak onun şampiyon olmasını sağlayan Uğur Tekin ise amaçlarının spora destek ve engellilere örnek olmak olduğunu söyledi. Tekin, “Hakan Dağ ile 2017 yılında tanıştık, daha öncesinde sakatlanmadan önce bir güreş geçmişi vardı. 2017 yılında kendi haline ormanda tomruklar ile çalıştığından bahsetmişti. Sonrasında bizde dedik ki, ‘gel bu işi doğru düzgünce yapalım, spor salonunda çalışalım’ dedik ve birlikte bir yola çıktık. Abi kardeşliğimiz oluştu. İlk yarışmamızı 2017 yılında yaptık, 4’üncü olduk. Sonra peş peşe yaklaşık 4 adet Türkiye şampiyonluğumuz oldu. Ardından Hakan abi ile karar verdik, engelsizlerde yarışabilir miyiz, ne yapabiliriz, kendimizi bir görelim diye düşündük. Sonrasında Powerlifting Türkiye Şampiyonası’na katıldık. Orada da 74 kiloda Türkiye şampiyonu olduk. Biz engellerimizi kaldırdık, spor yaparak hayata daha sıkı tutunduk. Tüm engelli kardeşlerimize bunları tavsiye ederiz” diye konuştu.

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