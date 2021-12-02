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Engelleri Dart Turnuvası’yla aştılar

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle hazırladığı Dart Turnuvası’nda özel çocuklar mücadele etti.

Spor 02.12.2021, 15:38
Engelleri Dart Turnuvası’yla aştılar

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle hazırladığı Dart Turnuvası’nda özel çocuklar mücadele etti.

Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel çocuklar için birbirinden farklı programlar hazırlamaya devam ediyor. Dart Turnuvası renkli görüntülere sahne oldu. Acemler BUSKİ Spor Tesisleri’ndeki organizasyona; Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız, özel çocuklar ve aileleri katıldı. Herkesin birer engelli adayı olduğunu söyleyen Fethi Yıldız, Büyükşehir Belediyesi’nin engelli bireylerin her zaman yanında olduğunu ve hayatlarını kolaylaştırmak için çalıştığını belirtti. Spordan kültüre kadar hayatın her alanında engelli bireylerin yer almasına önem verdiklerini ifade eden Yıldız, “Ailelerimizin gözlerindeki ışıltıyla, evlatlarına verdikleri değeri anlayabiliyoruz. Özel kardeşlerimizle Büyükşehir Belediyemiz her zaman dosttur, kardeştir. Kapımız ve gönlümüz her zaman açıktır” dedi.

Konuşmaların ardından, eğlenceli ve kıran kırana geçen maçlar sonucunda turnuvaya katılan sporcular madalya ile ödüllendirildi.

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