En zorlu yarış başarıyla tamamlandı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen 2020 FIA Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) 5. yarışı Türkiye Rallisi, 19 ülkeden 130 sporcu ve 65 otomobilin katılımıyla 18-20 Eylül tarihlerinde Marmaris'te düzenlendi. 15 ülkeden toplam 105 yerli ve yabancı medya mensubu tarafından takip ettiği yarışı, 31 yaşındaki Gallerli Elfyn Evans-Scott Martin ekibi kazandı. Toyota Gazoo WRT takımı adına yarışan Red Bull sporcusu Evans, kariyerinin üçüncü Dünya Ralli Şampiyonası zaferini elde etti.

Kısa adı TOSFED olan Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Spor Toto katkılarıyla, “En İyisi Kirala, Avis ile Kirala” mottosu ile müşterileriyle buluşan AVIS, Grand Yazıcı Club Turban, Turk Yacht, Pilotcar, Ahu Hastanesi, Marmaris Belediyesi, Marmaris Ticaret Odası, Mr.No Dardanel, Auto Club, Fora ve B-Good sponsorluğunda Türk Telekom alt yapısı ile organize edilen ralli, 3 gün boyunca 707 kilometrelik parkurda 12 özel etapta büyük çekişmeye sahne oldu.

Asparan’da yer alan servis parkta Muğla Valisi Orhan Tavlı’nın da katılımıyla düzenlenen kapanış seremonisi ve ödül töreninde Evans-Martin birincilik ödülünü alırken, Belçikalı Hyundai Shell Mobis WRT sürücüsü Thierry Neuville-Nicolas Gilsoul ikinci ve aynı takımdan 9 kez Dünya Ralli Şampiyonu Fransız Sebastien Loeb-Daniel Elena ekibi de üçüncü olarak podyumda yer alan isimler oldular. WRC2 kategorisinde Türk takım Toksport WRT adına Skoda Fabia R5 ile yarışan İsveçli Pontus Tidemand-Patrick Barth birinciliğin sahibi olurken, WRC3 kategorisinde Polonya’dan Katejan Kajetanowicz-Maciej Szczepaniak Skoda Fabia R5 ile zafere ulaşan ekip oldu. Citroen C3 R5 ile yarışan 5 kez Türkiye Ralli Şampiyonu Red Bull sporcusu Yağız Avcı ve copilotu Onur Vatansever de WRC3 kategorisinde üçüncü olarak podyumda yer aldı.

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı organizasyonun ardından yaptığı açıklamada “Böyle zor bir dönemde, Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde, büyük bir ekip çalışmasıyla, Sağlık Bakanlığımız ve Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Covid-19 protokollerini en sıkı şekilde uygulayarak çok başarılı bir organizasyonu geride bıraktık. Ülkemizin gücünü ve salgın hastalık ile mücadelede önde gelen ülkelerden biri olduğumuzu tüm dünyaya kanıtlamış olduk. Sportif disiplin açısından da hem uluslararası yetkililer, hem de katılımcılardan övgü dolu yorumlar aldık. Bu vesileyle organizasyonumuzu himayelerine alarak bizi onurlandıran ve büyük güç veren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız, Muğla Valiliğimiz ve bize destek olan tüm mülki amirlerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Ayrıca her zaman yanımızda olan sponsorlarımıza, katılan sporculara, yerli ve yabancı medya mensuplarına, organizasyonumuzun kusursuz bir şekilde gerçekleşmesinde büyük emeği bulunan binden fazla görevli ve gönüllümüze ve her anlamda desteklerini esirgemeyen Marmaris sakinlerine yürekten teşekkür ediyoruz.” dedi.



ULUSAL KLASMAN

Türkiye Rallisi, aynı zamanda 2020 Türkiye Ralli Şampiyonası’na da ev sahipliği yaptı. 2020 Türkiye Ralli Şampiyonası 1. ve 2. ayağı olarak değerlendirilen rallide, Adus Motorsport adına Red Bull desteğinde yarışan Yağız Avcı-Onur Vatansever ekibi her iki yarışta da ilk sırada yer alarak şampiyonaya hızlı bir giriş yapmış oldu. Toksport WRT takımı adına Skoda Fabia R5 ile yarışan Orhan Avcıoğlu-Burçin Korkmaz her iki yarışı da ikinci olarak tamamlarken, üçüncülükler de Skoda Fabia R5 ile yarışan BC Vision Motorsport ekibi Burak Çukurova-Burak Akçay elde etti.



35 yaş üzeri klasik otomobillerin yer aldığı historic ralli klasmanında ise Murat 131 ile Gerçek-Bahar Sunman çifti yarışı ilk sırada tamamlarken, Audi Quattro ile Demir Berberoğlu-Okan Karaçam ikinci ve BMW 2020 Ti ile Haydar Güçlü-Murat Yıldırım ekibi de üçüncü sırada yer aldılar. İkinci yarışta Haydar Güçlü/Murat Yıldırım birinciliğe uzanan ekip olurken, Demir Berberoğlu-Okan Karaçam ikinci ve Murat 131 ile Özgür Yörük-Mehmet Serkan Şahiner üçüncü sırada yer aldılar.