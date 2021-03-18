Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Borussia Mönchengladbah'ı her iki karşılaşmada da 2-0 yenen City, çeyrek finale çıktı.

Borussia Mönchengladbach karşılaşmasında bir gol de İlkay'dan gelmişti. Türk asıllı Alman futbolcudan çok memnun olduğunu belirten Guardiola, “Dortmund’da oynadığı zamanlarda da golü hep kokluyordu. Kendisi müthiş bir insan. Gördüğüm, birlikte çalıştığım en zeki ve bilgili futbolculardan biri. Onunla geçirdiğim zamanı asla unutmayacağım” ifadelerini kullandı.

33 maçta 15 gol atan yıldız futbolcu kariyerinin en gollü sezonunu yaşıyor.