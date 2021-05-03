En şanssız Başkan! Trilyonlar harcadı yine de Feneri şampiyon yapamadı

Fenerbahçe'de 2018'in Haziran ayında 16 bin 92 oyla Aziz Yıldırım'ı yenerek başkan seçilen Ali Koç, 3 yıl boyunca sportif anlamda başarı sağlayamadı.

Bu süreçte hiçbir resmi kupa kazanamayan sarı-lacivertli takım, Kadıköy serilerini de kaybederken ilk sezon küme düşme mücadelesi dahi verdi.

YENİDEN ADAY OLACAK

29-30 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan yeni başkanlık seçimlerinde Ali Koç'un, yeniden başkanlığa adaylığını koyacağı öğrenildi.

28 bin 528 kişinin oy verebileceği seçimde başkanlığını devam ettirmek isteyen Koç'un, yönetim kurulunu ise yeni isimlerden kurması bekleniyor.

3 YILDA NELER YAPILDI?

Bu süreçte 52 transfer yapan Ali Koç yönetimi 6 farklı teknik adamla çalıştı ancak bu süreçte kupa kazanamadı.

54 yaşındaki Koç'un yeni dönemde daha başarılı olmayı hedeflediği belirtilirken, taraftar desteğinin de eskiye oranla azaldığı biliniyor.

ÇALIŞILAN TEKNİK ADAMLAR

Phillip Cocu

Erwin Koeman

Ersun Yanal

Tahir Karapınar

Erol Bulut

Emre Belözoğlu

Öte yandan Sadettin Saran'ın da kulislerde başkanlığa aday olacağı söylentileri dolaşıyor.