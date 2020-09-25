En değerli 11 Premier Lig’de: 1 milyar 94 milyon

En değerli 11'e İngiltere Premier Lig sahip, kadronun değeri 1 milyar 97 milyon euro… Kadrodaki en değerli oyuncu ise 140 milyon euroyla Manchester City'nin yıldızı Raheem Sterling. En değerli kadroda ikinci sırada ise 849 milyon euroyla La Liga var.

Pandemi gölgesinde başlayan 2020-2021 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Takımlar yeni koşullara alışmaya çalışırken, sahada da tüm güçleriyle mücadele ediyor. KPMG Football Benchmark ekibi ise Avrupa'nın en değerli dört liginin (İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A) en pahalı 11'ini araştırdı. Bu ligler arasında en değerli 11'e İngiltere Premier Lig sahip olurken, kadronun değeri 1 milyar 97 milyon euro… Kadroda 5 Liverpoollu, 4 Manchester Cityli, birer Manchester United ve Tottenhamlı oyuncu bulunuyor. Kadrodaki en değerli oyuncu ise 140 milyon euroyla Manchester City'nin yıldızı Raheem Sterling oldu.

100 milyon euroyu aşan tek isim Messi

En değerli kadroda ikinci sırayı ise İspanya La Liga alıyor. La Liga'nın en pahalı 11'inin değeri 849 milyon euro… Kadroda beş Real Madrid ve Barcelonalı bulunurken, bir tane de Atletico Madrid'ten oyuncu yer alıyor. Kadroda 100 milyon euroyu aşan tek oyuncu ise Barcelona'nın süper yıldızı Lionel Messi (124 milyon euro) oldu. Bu iki ligin ardından 729 milyon euroluk ilk 11'yle Almanya Bundesliga takip ederken, İtalya Serie A'nın en pahalı 11'inin değeri ise 684 milyon euro oldu.

Premier Lig'in kalitesi hepsinden farklı

KPMG Türkiye Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, ''Son dönemde Premier Lig ile diğer ligler arasında büyük bir uçurum oluşmaya başladı. Dünyadaki her oyuncunun hayali bir gün Premier Lig'de oynamak oluyor. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Mbappe gibi yıldızlar Premier Lig'de yok ama en pahalı kadroya yine Premier Lig sahip. Bu da ligin kalitesinin çok yüksek olmasından kaynaklanıyor'' dedi.

İşte Premier Lig'in en iyi 11'i

OYUNCU TAKIMI DEĞERİ (€) Alisson Becker Liverpool 83 milyon Trent Alexander-Arnold Liverpool 106 milyon Virgil van Dijk Liverpool 94 milyon Aymeric Laporte M.City 75 milyon Andrew Robertson Liverpool 69 milyon Kevin de Bruyne M.City 120 milyon Rodri M.City 73 milyon Mohamed Salah Liverpool 129 milyon Bruno Fernades M.United 88 milyon Raheem Sterling M.City 140 milyon Harry Kane Tottenham 120 milyon

İşte La Liga'nın en iyi 11'i

OYUNCU TAKIMI DEĞERİ (€) Marc-Andre ter Stegen Barcelona 73 milyon Daniel Carvajal R.Madrid 42 milyon Raphael Varane R.Madrid 75 milyon Clement Lenglet Barcelona 56 milyon Ferland Mendy R.Madrid 40 milyon Casemiro R.Madrid 76 milyon Saul Niguez A.Madrid 87 milyon Lionel Messi Barcelona 124 milyon Frenkie de Jong Barcelona 91 milyon Eden Hazard R.Madrid 88 milyon Antonie Griezmann Barcelona 97 milyon

İşte Bundesliga'nın en iyi 11'i

OYUNCU TAKIMI DEĞERİ (€) Peter Gulacsi RB Leipzig 22 milyon Benjamin Pavard B.Münih 50 milyon Dayot Upamecano RB Leipzig 53 milyon Lucas Hernandez B.Münih 40 milyon Alphonso Davies B.Münih 73 milyon Denis Zakaria Gladbach 45 milyon Joshua Kimmich B.Münih 77 milyon Jadon Sancho Dortmund 136 milyon Julian Brandt Dortmund 60 milyon Leroy Sane B.Münih 82 milyon Erling Haaland Dortmnud 91 milyon

İşte Serie A'nın en iyi 11'i