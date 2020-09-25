En değerli 11 Premier Lig’de: 1 milyar 94 milyon
KPMG Football Benchmark ekibi Avrupa'nın en değerli dört liginin (İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A) en pahalı 11'ini araştırdı.
En değerli 11'e İngiltere Premier Lig sahip, kadronun değeri 1 milyar 97 milyon euro… Kadrodaki en değerli oyuncu ise 140 milyon euroyla Manchester City'nin yıldızı Raheem Sterling. En değerli kadroda ikinci sırada ise 849 milyon euroyla La Liga var.
Pandemi gölgesinde başlayan 2020-2021 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Takımlar yeni koşullara alışmaya çalışırken, sahada da tüm güçleriyle mücadele ediyor. KPMG Football Benchmark ekibi ise Avrupa'nın en değerli dört liginin (İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A) en pahalı 11'ini araştırdı. Bu ligler arasında en değerli 11'e İngiltere Premier Lig sahip olurken, kadronun değeri 1 milyar 97 milyon euro… Kadroda 5 Liverpoollu, 4 Manchester Cityli, birer Manchester United ve Tottenhamlı oyuncu bulunuyor. Kadrodaki en değerli oyuncu ise 140 milyon euroyla Manchester City'nin yıldızı Raheem Sterling oldu.
100 milyon euroyu aşan tek isim Messi
En değerli kadroda ikinci sırayı ise İspanya La Liga alıyor. La Liga'nın en pahalı 11'inin değeri 849 milyon euro… Kadroda beş Real Madrid ve Barcelonalı bulunurken, bir tane de Atletico Madrid'ten oyuncu yer alıyor. Kadroda 100 milyon euroyu aşan tek oyuncu ise Barcelona'nın süper yıldızı Lionel Messi (124 milyon euro) oldu. Bu iki ligin ardından 729 milyon euroluk ilk 11'yle Almanya Bundesliga takip ederken, İtalya Serie A'nın en pahalı 11'inin değeri ise 684 milyon euro oldu.
Premier Lig'in kalitesi hepsinden farklı
KPMG Türkiye Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, ''Son dönemde Premier Lig ile diğer ligler arasında büyük bir uçurum oluşmaya başladı. Dünyadaki her oyuncunun hayali bir gün Premier Lig'de oynamak oluyor. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Mbappe gibi yıldızlar Premier Lig'de yok ama en pahalı kadroya yine Premier Lig sahip. Bu da ligin kalitesinin çok yüksek olmasından kaynaklanıyor'' dedi.
İşte Premier Lig'in en iyi 11'i
|
OYUNCU
|
TAKIMI
|
DEĞERİ (€)
|
Alisson Becker
|
Liverpool
|
83 milyon
|
Trent Alexander-Arnold
|
Liverpool
|
106 milyon
|
Virgil van Dijk
|
Liverpool
|
94 milyon
|
Aymeric Laporte
|
M.City
|
75 milyon
|
Andrew Robertson
|
Liverpool
|
69 milyon
|
Kevin de Bruyne
|
M.City
|
120 milyon
|
Rodri
|
M.City
|
73 milyon
|
Mohamed Salah
|
Liverpool
|
129 milyon
|
Bruno Fernades
|
M.United
|
88 milyon
|
Raheem Sterling
|
M.City
|
140 milyon
|
Harry Kane
|
Tottenham
|
120 milyon
İşte La Liga'nın en iyi 11'i
|
OYUNCU
|
TAKIMI
|
DEĞERİ (€)
|
Marc-Andre ter Stegen
|
Barcelona
|
73 milyon
|
Daniel Carvajal
|
R.Madrid
|
42 milyon
|
Raphael Varane
|
R.Madrid
|
75 milyon
|
Clement Lenglet
|
Barcelona
|
56 milyon
|
Ferland Mendy
|
R.Madrid
|
40 milyon
|
Casemiro
|
R.Madrid
|
76 milyon
|
Saul Niguez
|
A.Madrid
|
87 milyon
|
Lionel Messi
|
Barcelona
|
124 milyon
|
Frenkie de Jong
|
Barcelona
|
91 milyon
|
Eden Hazard
|
R.Madrid
|
88 milyon
|
Antonie Griezmann
|
Barcelona
|
97 milyon
İşte Bundesliga'nın en iyi 11'i
|
OYUNCU
|
TAKIMI
|
DEĞERİ (€)
|
Peter Gulacsi
|
RB Leipzig
|
22 milyon
|
Benjamin Pavard
|
B.Münih
|
50 milyon
|
Dayot Upamecano
|
RB Leipzig
|
53 milyon
|
Lucas Hernandez
|
B.Münih
|
40 milyon
|
Alphonso Davies
|
B.Münih
|
73 milyon
|
Denis Zakaria
|
Gladbach
|
45 milyon
|
Joshua Kimmich
|
B.Münih
|
77 milyon
|
Jadon Sancho
|
Dortmund
|
136 milyon
|
Julian Brandt
|
Dortmund
|
60 milyon
|
Leroy Sane
|
B.Münih
|
82 milyon
|
Erling Haaland
|
Dortmnud
|
91 milyon
İşte Serie A'nın en iyi 11'i
|
OYUNCU
|
TAKIMI
|
DEĞERİ (€)
|
Wojciech Szczesny
|
Juventus
|
42 milyon
|
Achraf Hakimi
|
Inter
|
52 milyon
|
Kalidou Koulibaly
|
Napoli
|
46 milyon
|
Matthijs de Ligt
|
Juventus
|
84 milyon
|
Theo Hernandez
|
Milan
|
34 milyon
|
Fabian Ruiz
|
Napoli
|
62 milyon
|
Milinkovic-Savic
|
Lazio
|
65 milyon
|
Paulo Dybala
|
Juventus
|
75 milyon
|
Arthur
|
Juventus
|
60 milyon
|
Cristiano Ronaldo
|
Juventus
|
72 milyon
|
Romelu Lukaku
|
Inter
|
92 milyon
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|6
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|4
|5. Beşiktaş
|2
|4
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|2
|4
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|2
|4
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|2
|4
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|3
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|0
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|2
|3
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|2
|3
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|1
|3
|8. Cádiz
|2
|3
|9. Real Sociedad
|2
|2
|10. Real Madrid
|1
|1
|11. Eibar
|2
|1
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|1
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|1
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