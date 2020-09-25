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En değerli 11 Premier Lig’de: 1 milyar 94 milyon

KPMG Football Benchmark ekibi Avrupa'nın en değerli dört liginin (İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A) en pahalı 11'ini araştırdı.

Spor 25.09.2020, 13:24
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En değerli 11 Premier Lig’de: 1 milyar 94 milyon

En değerli 11'e İngiltere Premier Lig sahip, kadronun değeri 1 milyar 97 milyon euro… Kadrodaki en değerli oyuncu ise 140 milyon euroyla Manchester City'nin yıldızı Raheem Sterling. En değerli kadroda ikinci sırada ise 849 milyon euroyla La Liga var.

Pandemi gölgesinde başlayan 2020-2021 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Takımlar yeni koşullara alışmaya çalışırken, sahada da tüm güçleriyle mücadele ediyor. KPMG Football Benchmark ekibi ise Avrupa'nın en değerli dört liginin (İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A) en pahalı 11'ini araştırdı. Bu ligler arasında en değerli 11'e İngiltere Premier Lig sahip olurken, kadronun değeri 1 milyar 97 milyon euro… Kadroda 5 Liverpoollu, 4 Manchester Cityli, birer Manchester United ve Tottenhamlı oyuncu bulunuyor. Kadrodaki en değerli oyuncu ise 140 milyon euroyla Manchester City'nin yıldızı Raheem Sterling oldu.

100 milyon euroyu aşan tek isim Messi

En değerli kadroda ikinci sırayı ise İspanya La Liga alıyor. La Liga'nın en pahalı 11'inin değeri 849 milyon euro… Kadroda beş Real Madrid ve Barcelonalı bulunurken, bir tane de Atletico Madrid'ten oyuncu yer alıyor. Kadroda 100 milyon euroyu aşan tek oyuncu ise Barcelona'nın süper yıldızı Lionel Messi (124 milyon euro) oldu. Bu iki ligin ardından 729 milyon euroluk ilk 11'yle Almanya Bundesliga takip ederken, İtalya Serie A'nın en pahalı 11'inin değeri ise 684 milyon euro oldu.

Premier Lig'in kalitesi hepsinden farklı

KPMG Türkiye Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, ''Son dönemde Premier Lig ile diğer ligler arasında büyük bir uçurum oluşmaya başladı. Dünyadaki her oyuncunun hayali bir gün Premier Lig'de oynamak oluyor. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Mbappe gibi yıldızlar Premier Lig'de yok ama en pahalı kadroya yine Premier Lig sahip. Bu da ligin kalitesinin çok yüksek olmasından kaynaklanıyor'' dedi.

İşte Premier Lig'in en iyi 11'i

OYUNCU

TAKIMI

DEĞERİ (€)

Alisson Becker

Liverpool

83 milyon

Trent Alexander-Arnold

Liverpool

106 milyon

Virgil van Dijk

Liverpool

94 milyon

Aymeric Laporte

M.City

75 milyon

Andrew Robertson

Liverpool

69 milyon

Kevin de Bruyne

M.City

120 milyon

Rodri

M.City

73 milyon

Mohamed Salah

Liverpool

129 milyon

Bruno Fernades

M.United

88 milyon

Raheem Sterling

M.City

140 milyon

Harry Kane

Tottenham

120 milyon

İşte La Liga'nın en iyi 11'i

OYUNCU

TAKIMI

DEĞERİ (€)

Marc-Andre ter Stegen

Barcelona

73 milyon

Daniel Carvajal

R.Madrid

42 milyon

Raphael Varane

R.Madrid

75 milyon

Clement Lenglet

Barcelona

56 milyon

Ferland Mendy

R.Madrid

40 milyon

Casemiro

R.Madrid

76 milyon

Saul Niguez

A.Madrid

87 milyon

Lionel Messi

Barcelona

124 milyon

Frenkie de Jong

Barcelona

91 milyon

Eden Hazard

R.Madrid

88 milyon

Antonie Griezmann

Barcelona

97 milyon

İşte Bundesliga'nın en iyi 11'i

OYUNCU

TAKIMI

DEĞERİ (€)

Peter Gulacsi

RB Leipzig

22 milyon

Benjamin Pavard

B.Münih

50 milyon

Dayot Upamecano

RB Leipzig

53 milyon

Lucas Hernandez

B.Münih

40 milyon

Alphonso Davies

B.Münih

73 milyon

Denis Zakaria

Gladbach

45 milyon

Joshua Kimmich

B.Münih

77 milyon

Jadon Sancho

Dortmund

136 milyon

Julian Brandt

Dortmund

60 milyon

Leroy Sane

B.Münih

82 milyon

Erling Haaland

Dortmnud

91 milyon

İşte Serie A'nın en iyi 11'i

OYUNCU

TAKIMI

DEĞERİ (€)

Wojciech Szczesny

Juventus

42 milyon

Achraf Hakimi

Inter

52 milyon

Kalidou Koulibaly

Napoli

46 milyon

Matthijs de Ligt

Juventus

84 milyon

Theo Hernandez

Milan

34 milyon

Fabian Ruiz

Napoli

62 milyon

Milinkovic-Savic

Lazio

65 milyon

Paulo Dybala

Juventus

75 milyon

Arthur

Juventus

60 milyon

Cristiano Ronaldo

Juventus

72 milyon

Romelu Lukaku

Inter

92 milyon
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