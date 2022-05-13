En çok kazanan sporcular listesinde kimler var kimler...

ABD'nin en ünlü dergilerinden biri olan Forbes, dünyanın en zengin sporcular listesini yeniledi. İlk 10’da zirve Lionel Messi’nin oldu. Dünyanın en yüksek maaşlı 10 sporcusu, son 12 ayda toplam 992 milyon dolar vergi öncesi brüt kazanç elde etti ve bu rakam şimdiye kadarki en yüksek üçüncü maliyet oldu.

EN ÇOK KAZANAN SPORCULAR



1) Lionel Messi / 130 Milyon Dolar

2) LEBRON JAMES / 121,1 Milyon Dolar

3) CRISTIANO RONALDO / 115 Milyon Dolar

4) NEYMAR / 95 Milyon Dolar

5) STEPHEN CURRY / 92,8 Milyon Dolar

6) KEVIN DURANT / 2,1 Milyon Dolar

7) ROGER FEDERER / 90,7 Milyon Dolar

8) CANELO ALVAREZ / 90 Milyon Dolar

9) TOM BRADY / 83,9 Milyon Dolar

10) GIANNIS ANTETOKOUNMPO / 80,9 Milyon Dolar