En büyük hayaline kavuşunca mutluluk gözyaşları döktü

Katıldığı ilk Büyükler Türkiye Karate Şampiyonası’nı şampiyonlukla taçlandıran Gülbahar Gözütok, en büyük hedefi olan milli takım hayaline de kavuştu. Seçildiğini öğrendikten sonra gözyaşlarına hakim olamayan genç karateci, sıradaki hedefinin zirvede kalabilmek için mücadele etmek olduğunu söyledi.

Türkiye Büyükler Türkiye Karate Şampiyonası’nda ilk kez boy gösteren genç karateci Gülbahar Gözütok, milli takım hayaline kavuştu. Şampiyonada yarıştığı "61 Kilo Kadınlar Kumite" kategorisinde şampiyon olan Gözütok, milli takım seçmeleri için yapılan müsabakalardan da şampiyon olarak ayrıldı. En büyük hayalinin milli takıma seçilmek olduğunu söyleyen Gözütok, seçildiğini öğrendikten sonra gözyaşlarına hakim olamadı. Sevinç gözyaşları içinde açıklamalarda bulunan Gülbahar Gözütok, şimdi zirvede kalmak için kendisini daha çetin bir mücadelenin beklediğini söyledi.

"Zirvede kalabilmek için mücadele edeceğim"

Kayseri Balkaya Spor Kulübü’nün karate sporcusu olan 20 yaşındaki Gülbahar Gözütok, "Öncelikle çok mutluyum. Hem ilk defa girdiğim Büyükler Şampiyonası’nda hem de milli takımlar seçmesinde şampiyon oldum. Üzerimde emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. En başta antrenörüm Metin Balkaya olmak üzere, anneme, babama, destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Zirveye çıkmak çok zor ama zirvede kalabilmek çok daha zor. Şimdi orada kalabilmek için mücadele edeceğim" şeklinde konuştu.

"Olimpiyatlar, her profesyonel sporcunun en önemli hedeflerinden biri"

2024 Olimpiyatları’nda karate branşının olmamasına dair düşüncelerini aktaran Gözütok, "2020 Olimpiyatları’na giren, yani bizden önceki jenerasyon çok şanslı. Olimpiyatlarda yarışmak, profesyonel anlamda spor yapan herkesin en önemli hedeflerinden biridir. 2024 için de inşallah kararları değişir diye düşünüyorum. Çünkü şöyle bir şey de var; son olimpiyatlarda Türkiye’ye en çok madalya karateden geldi. 2024’te de aynı şekilde olmasını diliyorum. İnşallah 2024’te de olimpiyatlara girebiliriz" dedi.