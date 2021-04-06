Tabi son yıllarda çok sayıda Türk futbolcunun yurt dışında önemli takımlarda boy göstermesi onlara olan ilginin bir adım daha ileri gitmesine sebep oldu. Ama genel hatlarıyla bakıldığında özellikle bireysel sporlarda çok önemli sporculara sahip olduğumuzu söyleyebiliriz. Biz sizlere bu yıl ve geçmişte ülkemizi yurt dışında başarı ile temsil eden, isimlerini duyuran önemli sporculardan öne çıkanları paylaşmaya çalışacağız.

En Başarılı 5 Sporcu

Bu listede yer alan isimler özellikle son yıllarda elde ettikleri başarılar ile hem ülkemiz adına önemli işlere imza atarken hem de kendi adlarını yukarı çıkarmayı başarmış isimlerdir. Bunlar arasından en ilgi çeken 5 sporcu aşağıda ki gibidir. Spor branşları farklı olduğu için net bir sıralama yapmadan sizlerle karışık bir şekilde paylaşmaya dikkat edeceğiz.

Mete Gazoz

Okçuluk milli sporlarımızdan birisidir. Ancak bu konuda yapılan büyük turnuvalarda başarı elde etmememiz nedeniyle unutulmaya yüz tutmuşken Mete Gazoz isimli sporcu bunu bize tekrar hatırlatmayı başardı. 1999, İstanbul doğumlu olan sporcu elde ettiği başarılarla hem ülkemizde hem de Dünya da gündeme oturmayı başardı.

17 yaşında ülkemizi temsil etmek için 2016 Yaz Olimpiyatlarına katıldı. 2018 Akdeniz Olimpiyatlarında ülkemiz adına altın madalya kazanmayı başardı. Minsk şehrinde yapılan Avrupa Grand Prix yarışlarında 720 puanlık atış ihtimaline 698 puan ile kendi rekorunu elde etmiştir. 2021 yılında yapılacak olan Yaz Olimpiyat oyunlarında ülkemizin en önemli isimlerinden birisi olarak yer alacak diyebiliriz.

Eda Erdem

Kadın voleybolunun yaşayan efsanelerinden birisi olarak hala oynamaya devam ediyor. Profesyonel kariyerine 2008 yılında Fenerbahçe formasıyla başladı. 2021 yılında aynı takımla üç yıllık daha sözleşme imzalayarak 16 yıllık harika bir kariyeri geride bırakmayı amaçlıyor. 14 numaralı formayı hem bu takımda hem milli takımda kaptan olarak giyiyor. 1987 doğumlu olan isimin kariyerinde birçok başarısı bulunuyor.

Hem bireysel olarak hem de takım olarak sayısız başarının altına imzayı atmış harika bir kariyere sahiptir. Milli takımla 3 gümüş, 4 tane bronz madalya kazanmıştır. Birçok sefer MVP, orta oyuncu ödüllerinin sahibi olmuştur. Bir kez şampiyonlar ligi, bir kez dünya kulüpler şampiyonluğu, bir adet CEV kupası, 8 lig şampiyonluğu, 3 lig kupası, 3 sefer Kadınlar şampiyonlar kupası gibi sayısız başarının altına imza atmayı başarmıştır. Voleybol ’da bu seviyede aynı istikrar ile oynama başarısı göstermesi onu en başarılı sporcular arasına yazdırmamızı sağladı. 2014 yılından bu tarafa Fenerbahçe Bayan Voleybol takımının kaptanlığını yapmaktadır. Milli takımla 300’den fazla maç yaparken, Fenerbahçe ile binden fazla maça çıkmıştır.

Ramil Guliyev

29 Mayıs 1990 yılında Azerbaycan’ın Bakü şehrinde dünyaya gelen Ramil Guliyev, 2012 yılında Türk vatandaşlığına geçerek ülkemizi temsil etmeye başlamıştır. 2017 Dünya Şampiyonası, 2018 Berlin Avrupa Şampiyonası, 2018 Akdeniz Oyunları ve 2018 Oslo’da 200 metre yarışlarında milli takımımız adına altın madalya elde etmeyi başarmıştır. Ülkemizde Fenerbahçe kulübünün kayıtlı sporcusu olan isim 100 ve 200 metrelerde yarışmaktadır.

2017 Dünya Şampiyonasında elde etmiş olduğu altın madalya, Türkiye tarihinde bu branşta elde edilen ilk altın olma özelliğine sahiptir. Sporcu 2021 yılında yapılacak Tokyo Olimpiyat Oyunlarında ülkemizi temsil edecek, aynı zamanda en önemli madalya umutlarımız arasında yer almayı başarıyor.

Ozan Kabak

Avrupa’da çok sayıda futbolcumuz çok önemli liglerde ve takımlarda müdahale ediyor. Futbol milli takımımızda ilk 11’de ülkemizden sadece 1-2 futbolcu yer alıyor. Bu durum beraberinde futbolcularımıza olan talebin giderek artmasına neden oluyor. Ozan Kabak ismi de bunlardan birisidir. 2020-2021 sezonu devre arasında İngiltere’nin güçlü takımlarından Liverpool kadrosuna dahil olan isim bir anda Avrupa’nın sayılı stoperleri arasında yer almayı başardı.

2018 yılında Galatasaray ile ilk resmi maçına çıkan futbolcu, 2019 yılında Stuttgart, 2020 yılında Schalke 04 formasını giydi. 2021 Ocak ayında Liverpool futbolcumuzun performansını beğenerek 30 milyon Euro’lık bir anlaşma ile futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna kattı. Gösterdiği performans ile bir anda takımın ilk 11’ine yerleşen isim sezon sezonunda resmi olarak bu takımda yer alacak diyebiliriz.

Bu performans ile hem milli takımın hem de Avrupa’nın en çok konuşulan isimlerinden birisi olmayı başardı. Bu ilgi ile Parimatch içerisinde en çok tercih edilen sporcular arasında yer aldı. 25 Mart 2000 doğumlu sporcunun daha 21 yaşında olması önünde uzun seneler uzanan bir kariyeri olduğu anlamına geliyor. 19 numaralı formayı giyen isme olan ilgi giderek artacak gibi duruyor.

Furkan Korkmaz

NBA’da ülkemizi temsil eden bu yıl gösterdiği performans ile Cedi Osman ve Ersan İlyasova gibi isimlerin bir adım önüne geçmeyi başardı. Özellikle 2020-2021 sezonunda oyna sonradan girerek son dakika da bulduğu kritik atışlar ile ismini duyurmayı başardı. Anadolu EFES altyapısından yetişen isim 2017 yılında Philadelphia tarafından takıma katıldı.

Ligde ki dördüncü sezonu geçiren isim başarılı atış yüzdesi, savunmada ve hücumda gösterdiği performans ile yıldızını parlatıyor. Hem ilk beş hem de ikinci beş de oyuna girdiğinde yüzdeli atışlar göstermesi diğer takımlarından ona olan ilgisini arttırmış oluyor.