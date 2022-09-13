Emre’nin Başakşehir’i tarih yazıyor

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, sahasında Başakşehir’i konuk etti. Karşılaşmayı Başakşehir, 1-0’lık skorla kazandı. Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Emre Belözoğlu: ''2-3 günde bir maç oynuyoruz, bu bizim için kolay değil. 6 saatlik yoldan geldik 2 gün önce İskoçya'dan. Oyuncuların hepsi istekli ve arzulu bu beni mutlu ediyor. Gol yememek değerli ve önemli ama gol yiyeceğiz bunun önüne geçemeyeceğiz bir gün gol yiyeceğiz. Fakat kazanmak ve oyun üstünlüğünü sağlamak, benim için çok daha önemli ve değerli konular.'' dedi.