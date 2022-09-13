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Emre’nin Başakşehir’i tarih yazıyor
Emre Belözoğlu yönetiminde bu sezon Medipol Başakşehir önemli başarılara imza atmaya devam ediyor. Şu ana kadar: 9 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyet. Atılan gol: 25, Yenilen gol: 4... Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, sahasında Başakşehir’i konuk etti. Karşılaşmayı Başakşehir, 1-0’lık skorla kazandı. Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Spor 13.09.2022, 08:44
Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, sahasında Başakşehir’i konuk etti. Karşılaşmayı Başakşehir, 1-0’lık skorla kazandı. Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Emre Belözoğlu: ''2-3 günde bir maç oynuyoruz, bu bizim için kolay değil. 6 saatlik yoldan geldik 2 gün önce İskoçya'dan. Oyuncuların hepsi istekli ve arzulu bu beni mutlu ediyor. Gol yememek değerli ve önemli ama gol yiyeceğiz bunun önüne geçemeyeceğiz bir gün gol yiyeceğiz. Fakat kazanmak ve oyun üstünlüğünü sağlamak, benim için çok daha önemli ve değerli konular.'' dedi.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Konyaspor
|6
|14
|2. Başakşehir
|5
|13
|3. Beşiktaş
|6
|13
|4. Adana Demirspor
|6
|13
|5. Galatasaray
|6
|13
|6. Gaziantep FK
|6
|11
|7. Fenerbahçe
|5
|10
|8. Trabzonspor
|6
|10
|9. Kayserispor
|6
|9
|10. Alanyaspor
|6
|8
|11. Giresunspor
|6
|7
|12. Antalyaspor
|6
|6
|13. Kasımpaşa
|6
|6
|14. Karagümrük
|5
|5
|15. Sivasspor
|6
|4
|16. İstanbulspor
|5
|4
|17. Ümraniye
|6
|2
|18. Hatayspor
|5
|1
|19. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|5
|10
|2. Bandırmaspor
|4
|10
|3. Boluspor
|5
|10
|4. Eyüpspor
|5
|10
|5. Sakaryaspor
|5
|9
|6. Keçiörengücü
|5
|8
|7. Pendikspor
|5
|8
|8. Manisa Futbol Kulübü
|4
|7
|9. Tuzlaspor
|5
|7
|10. Rizespor
|4
|6
|11. Samsunspor
|5
|6
|12. Gençlerbirliği
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Adanaspor
|5
|4
|15. Altay
|5
|4
|16. Altınordu
|4
|3
|17. Erzurumspor
|4
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|5
|2
|19. Denizlispor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|5
|15
|2. Barcelona
|5
|13
|3. Real Betis
|5
|12
|4. Osasuna
|5
|12
|5. Villarreal
|5
|10
|6. Athletic Bilbao
|5
|10
|7. Atletico Madrid
|5
|10
|8. Girona
|5
|7
|9. Rayo Vallecano
|5
|7
|10. Celta Vigo
|5
|7
|11. Real Sociedad
|5
|7
|12. Valencia
|5
|6
|13. Mallorca
|5
|5
|14. Almeria
|5
|4
|15. Espanyol
|5
|4
|16. Sevilla
|5
|4
|17. Real Valladolid
|5
|4
|18. Getafe
|5
|4
|19. Elche
|5
|1
|20. Cadiz
|5
|0
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