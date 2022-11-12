Emre Taşdemir sakatlandı

Galatasaray’da Başakşehir maçında Emre Taşdemir, 23. dakikada sakatlandı ve oyundan çıktı. Taşdemir’in yerine Kazımcan Karataş oyuna girdi.

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor. Sarı-kırmızılılarda müsabakaya 11’de başlayan Emre Taşdemir sakatlık yaşadı. Mücadeleye devam edemeyen Taşdemir’in yerinde oyuna dahil 23. dakikada Kazımcan Karataş dahil oldu.

27 yaşındaki futbolcu bu sezon hepsi ligde olmak üzere 3 maçta forma giydi.