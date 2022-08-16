Emre Mor: “Maça iyi başladık ve iyi bitirdik”

Kasımpaşa’yı 6-0 mağlup eden Fenerbahçe’de Emre Mor maçın ardından konuştu. Maça iyi başladıklarını ve iyi bir sonuç aldıklarını söyleyen genç oyuncu, kariyerindeki yükselişle ilgili olarak da “Kulüp bana inanıyor ve ben de en iyisini yapmaya çalışıyorum” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında Kasımpaşa’yı deplasmanda 6-0 mağlup eden Fenerbahçe’de Emre Mor, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Maça iyi başladıklarını söyleyen genç oyuncu, “Kırmızı karttan sonra oyun daha da kolaylaştı. Ritmi düşürmedik ve baskıyı artırdık. İkinci yarıda rakibi yorduk ve 3 gol daha bulduk. Performanstan mutluyum. Geliştirmemiz gereken noktalar vardı ve bugün geliştirdiğimizi düşünüyorum. Saha içinde gösterdiğimiz performans iyiydi ve bu şekilde devam etmemiz gerekiyor” dedi. Kendisinin sezonu iyi başladığını ifade eden Emre Mor, “İyi bir başlangıç yaptığımı söyleyebilirim. Bunu kendimden bekliyordum çünkü kendime inanan bir oyuncuyum. Hocam bana güvenirse, elimden geleni sahada göstermek istiyorum. Takım da bana olumlu anlamda yardımcı oluyor ve işler daha kolay oluyor. Bugün Valencia’nın yaptığı asist, yüksek seviye bir asistti. Umarım hem bireysel hem de takım olarak iyi performansı devam ettiririz. Ben ilerleyen günlerin daha da iyi olacağını düşünüyorum” açıklamasını yaptı.

“Mental anlamda değiştim”

Kariyerinde yaşadığı yükseliş hakkında da konuşan Emre, “Geliştiğimi ve doğal olarak da yaş aldığımı söyleyebilirim zaman içinde. Geçmişle ilgili çok konuşmak istemiyorum. Mental anlamda olgunlaştığımı söyleyebilirim. Yapmam ve yapmamam gerekenleri artık çok daha iyi anlayarak hareket ettiğimi düşünüyorum. Şu anda yüzde 100 futbola odaklı olarak hareket ediyorum. Bana inanan insanlar var, kulüp bana inanıyor. Bana göre asıl fark bu. Bana inanılırsa, ben de elimden gelenin en iyisini yaparım. Karagümrük’te yaptığım gibi, burada yaptığım ve yapmak istediğim gibi. Hocam bana güvenirse, ben de elimden gelenin en iyisini yaparım. Mental anlamda olgunlaştığım için böyle bir fark söz konusu” ifadelerini kullandı.