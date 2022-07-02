banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Abdullah Avcı’dan değişim rüzgarı
Abdullah Avcı’dan değişim rüzgarı
Kırkpınar Yağlı Güreşleri (CANLI)
Kırkpınar Yağlı Güreşleri (CANLI)
Ordu’da Yılın En’leri ödüllerini aldı
Ordu’da Yılın En’leri ödüllerini aldı
Batıda deniz, Muş’ta kayak keyfi
Batıda deniz, Muş’ta kayak keyfi

Emre Mor, Fenerbahçe’de

Fenerbahçe, 24 yaşındaki futbolcu Emre Mor ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Spor 02.07.2022, 15:05
Emre Mor, Fenerbahçe’de

Fenerbahçe, 24 yaşındaki futbolcu Emre Mor ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Yeni sezon için transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Fatih Karagümrük’ten Emre Mor’u transfer etti. Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Emre Mor’u kadrosuna kattı. 24 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı. Emre Mor’a ’Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" denildi.

Yorumlar (0)
31°
açık