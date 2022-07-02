Emre Mor, Fenerbahçe’de

Fenerbahçe, 24 yaşındaki futbolcu Emre Mor ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Yeni sezon için transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Fatih Karagümrük’ten Emre Mor’u transfer etti. Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Emre Mor’u kadrosuna kattı. 24 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı. Emre Mor’a ’Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" denildi.