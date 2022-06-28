Emre Mor Fenerbahçe'de!

Hürriyet'te yer alan habere göre; İtalyan ekipleri Fiorentina ve Torino başta olmak üzere birçok teklif alan Emre Mor için VavaCars Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, takımda tutmak için ellerinden geleni yapacaklarını söylemişti.

"1-2 YIL DAHA OYNARSA DÜNYA YILDIZI OLUR"

Hurma açıklamasında, "Kaç paraya verirsek verelim Emre'yi hem sportif olarak hem de ekonomik olarak zarar etmiş olacağız. Bizde 1 ya da 2 yıl daha oynarsa buradan dünya yıldızı olarak gidecektir. Becerebilirsek becereceğim. Becermeye de çalışıyorum. Çeşitli fonlar araştırıyorum ki kadromda tutabilir miyim diye. Yapamazsam diye de gelen teklifleri değerlendiriyorum" demişti.

MUTLU SONA FENERBAHÇE ULAŞTI

Ancak milli futbolcu için diğer tüm takımlara göre daha ısrarcı olan Fenerbahçe, transferi bitirdi ve Fatih Karagümrük'le anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe, eski teknik direktörü Volkan Demirel'den "Doğru ellerde büyük işler yapar. Fenerbahçe için uygun bir oyuncu" görüşünü aldığı 24 yaşındaki futbolcu ve menajeriyle yaptığı toplantıdan da 'Fenerbahçe'de oynamayı çok isterim' yanıtıyla ayrıldı.

MENAJERİ ATAŞEHİR'DE

Emre Mor ve menajeri Nima Modyr, bugün Fenerbahçe tarafıyla kulüpte bir araya gelecek ve kontratın son detayları görüşülecek. Ardından taraflar arasında imzalar atılacak.

Nima Modyr, Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu manzaralı paylaşım yaptı.

BONSERVİSİ 2 MİLYON EURO, MAAŞI 1 MİLYON 250 BİN EURO

Sabah'ın haberine göre; sarı-lacivertli kulüp, VavaCars Fatih Karagümrük'le 2 milyon Euro ve bonuslar karşılığında anlaşmaya vardı. Fenerbahçe, Emre ile 2+1 yıllık imza atmayı planlıyor. Futbolcunun alacağı para da 1 milyon 250 bin Euro olacak.

Emre Mor geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük formasıyla muhteşem bir çıkış yakaladı. 24 yaşındaki oyuncu 29 müsabakada forma şansı buldu. Başarılı sağ kanat bu süreçte rakip fileleri 6 kez havalandırdı ve 4 de asist yaptı.