Emre Kocadağ: "Sergen Yalçın’a destek olmaya devam edeceğiz"

Beşiktaş’ta bugün yapılan toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Asbaşkan Emre Kocadağ, Sergen Yalçın’a destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Süper Lig’in 14. haftasında Beşiktaş’ın, sahasında Giresunspor’a 4-0 mağlup olmasın ardından Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın devam edip etmeyeceği tartışılmıştı. Bugün Başkan Ahmet Nur Çebi, Asbaşkan Emre Kocadağ ve Teknik Direktör Sergen Yalçın bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası Asbaşkan Emre Kocadağ, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kocadağ, ilk olarak vefat eden eski Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için başsağlığı dileyerek, “Mustafa Cengiz başkanımız rahmetli olmuş. Kendisine rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun. Ailesine, sevenlerine ve Galatasaray camiasına başsağlığı diliyorum. Mustafa Cengiz Türk futboluna emek verdi ve büyük şeyler kattı" dedi.

"İnşallah, zor günlerin üstesinden hep beraber geleceğiz"

Kocadağ, takımla ilgili olarak ise, "Geçen sezon elde ettiğimiz çifte kupa sonrası kurduğumuz takım itibarıyla hedeflediğimiz konumda değiliz. Dün geceki sonucun ardından başkanımız ile hocamız bazı açıklamalar yaptı. Bugün de o açıklamaların sonucunda burada bir değerlendirme toplantısı yaptık. Başarısızlığın sebebi nedir, bu durumu tersine çevirmek için neler yapabiliriz, yönetim olarak bizim neler yapmamız lazım, hocamız neler yapacak şeklinde değerlendirmeler yaptık. Hocamız, kendisine ve takıma inancı olduğunu belirtti. Başkanımızın ve yönetim kurulumuzun hocamıza ve takıma zaten inancı var. Başkanımız bunu dün gece belirtmişti. Beşiktaş, düştüğü yerden kalkacak kuvvete sahip. İnşallah, zor günlerin üstesinden hep beraber geleceğiz diye düşünüyorum" diye konuştu.

"Hocamıza güveniyoruz"

Kadro dışı bırakılacak oyuncuların olup olmadığıyla ilgili bir soru üzerine ise siyah-beyazlı takımın asbaşkanı, "Herhangi bir oyuncunun kadro dışı kalması gündemde değil. Kadro konusu hocamızın inisiyatifinde. Bize bu noktada gelen bir şey yok. Hocamız konsantre olacak ve içinde bulunduğumuz girdaptan bizi bir şekilde kurtaracak. Sergen Yalçın’a destek olmaya devam edeceğiz. Geçen sezon iki kupa almış bir takım ve iyi takviyeler var. Sezon başından beri geldiğimiz nokta kolay bir durum değil. Hocamız da üzüntülü. Bizim inancımız var. Hocamıza güveniyoruz. Başkanımız kendisine desteğini iletti. İnşallah bu durumdan el ele camiamızla birlikte çıkacağız" diye cevap verdi. Kocadağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sergen Yalçın, Beşiktaş’a geldiği ilk günden beri nasıl arkasındaysak bugün de kendisi inancını yitirmediği sürece onun arkasında olduğumuzu söyledik. Kötü gidişatın nedenleri üzerinde durduk. Bize düşen görevler nedir, hocanın bizden beklentisi nedir, onları tartıştık. Hocamıza, teknik ekibimize ve futbolcularımıza destek olmak için buradayız. Bu görev bilinciyle elimizden ne geliyorsa yapacağız.”