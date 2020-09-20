Emre Kocadağ: İnşallah herkes negatiftir

Beşiktaş, Süper Lig’in 2’nci haftasında evinde Antalyaspor ile 1-1 berabere kalırken, karşılaşma sonrası Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"İNŞALLAH HERKES NEGATİFTİR"

Kocadağ, “3-4 tane test yapıldı ve daha önce oynatmadığımız oyuncular oldu. 1 tane negatif oyuncu yakaladığınızda iş düzeliyorsa ona göre yol izleyebilirdik. Bundan sonra talimatlar ne olacak bilmiyorum. Belki de bunları yaşayarak göreceğiz. Federasyondan bize bir cevap gelmedi. İnşallah herkes negatiftir ve bizim oyunculara bir şey olmamıştır. Biz geçen hafta zaten Trabzon’da kazandığımız maçın ardından ilginç bir başlangıç olduğunu söylemiştik hakemler noktasında. Geçen seneki başarısız yönetim bu sene de devam ediyor. Geçen haftanın tamamında yanlış olan kararlar vardı. Yalnız medyada yorumcular ilginç. Farklı yorumlar var. Herkesin görüşü farklı. Bu penaltıydı bu değildi diye. Bizim konularla ilgili bizim söylediklerimizin tersine yorumlar yapıldı. Onları da takip ettik. Bugün de merakla takip edeceğim. Bugün yeni talimat diyorlar. Yukarısı el değil aşağısı el. Kaleye giden topun çevrilmesi var elle. Öncesinde faul var, hoca avantaja bırakıyor. Maçın içinde böyle 3-4 tane pozisyon var. İlginç yani. O algılar da ilginç. Hakemlerin VAR’a gidip o eli görüyor ya da el değil biz yanlış biliyoruz. Kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Beşiktaş kökenli yorumcular da biraz diğer takımların yorumcularını izlesinler” diye konuştu.

"NAZIM İÇİN AÇIKLAMA YAPMAYA GEREK YOK"

Nazım Sangare konusunda da konuşan Kocadağ, “Biz Nazım konusunda kulübüyle görüştük. Fenerbahçe kendisiyle anlaştıysa hayırlı olsun deriz. Nazım süreci başkan anlaştığını söylüyorsa kapanmıştır. İmza attılarsa kapanmıştır. Gerek yok şimdi Antalyaspor Başkanı açıklama yaptıysa onun üzerine açıklama yapmaya gerek yok. Takımlar için hayırlısı olsun” açıklamalarında bulundu.

Kocadağ, forvet transferiyle ilgili ise “İsim vermeyelim. En hayırlısı olan gelecek. Alternatif oyuncularımız var transfer için. Rakiplerimize de bakıyoruz onlarda bir sürü transfer yapıyor ve eksik bölgeleri var. Avrupa da transfer yeni yeni piyasada kendini kulüp arar pozisyona geldi. Taraftarımız o yüzden yanlış algılamasın. Bu tarz isimler için işin sonuna kadar beklemek gerekiyor. Vida isim itibariyle belli bir oyuncu. Onunla alakalı teklifler geliyor. Mirin ile durumlar ise aynı noktada” dedi.